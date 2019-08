Etelsen erwartet „Angstgegner“ Ippensen

Etelsen – Auch wenn Nils Goerdel mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr zufrieden gewesen ist, schmeckte dem Trainer des TSV Etelsen das 0:0 im Derby beim TV Oyten nur bedingt. „Wir müssen uns definitiv mehr Chancen erspielen und gegen tief stehende Gegner die entsprechenden Lösungen finden. Das stand unter der Woche auch ganz oben auf dem Trainingsplan“, hofft der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen Freitagabend (19.15 Uhr) gegen den SV Ippensen auf Besserung.

Allerdings weiß auch Goerdel, dass die Aufgabe keinesfalls einfach wird. „Schon in der vergangenen Saison haben wir nicht gut ausgesehen gegen Ippensen. Und da wir in Oyten beobachtet wurden, gehe ich davon aus, dass der SV ähnlich agieren wird. Daher ist auf unserem kleinen Platz auf jeden Fall Geduld gefragt“, wäre ein frühes Tor für den Etelser Coach natürlich Gold wert. „Sollte es damit nichts werden, ist es wichtig, dass wir bis zur 90. Minute an uns glauben. Und zur Not auch mal die Brechstange rausholen. Allerdings dürfen wir auch nicht ins offene Messer laufen, sondern müssen auch hinten stabil stehen.“

Personell muss der Titelfavorit vom Schlosspark einige Ausfälle beklagen. Nico Meyer und Micha Langreder fallen jeweils mit Knieproblemen aus. Mirko Duhn (Muskelfaserriss) steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Auch der Einsatz von Rene Hinrichs ist fraglich. Dafür kehren Luca Homann und Max Jäger wieder zurück. Gleiches gilt für Emrullah Gülalan, der wieder trainiert hat. Ob er direkt in die Startelf rückt, erscheint fraglich. Doch mit seiner Technik ist er auf jeden Fall eine willkommene Alternative. Und auch Jan-Luca Lange steht den Etelsern wieder zur Verfügung. kc