TSV Etelsen erkauft 3:1-Rettung teuer: Saisonaus für Nientkewitz und Bormann

Von: Ulf Horst von der Eltz

Einer gegen alle: Bastian Reiners tankte sich durch die Hamberger Abwehr. Der Stürmer traf bereits in der zweiten Minute, am Ende feierte der TSV Etelsen am Donnerstagabend mit 3:1 den Landesliga-Klassenerhalt. © Hägermann

Das war die endgültige Rettung für den TSV Etelsen: Mit einem 3:1 (2:1) über den FC Hambergen feierte die Goerdel-Elf am Donnerstagabend den Landesliga-Klassenerhalt. Allerdings wurde dieser teuer erkauft, Moritz Nientkewitz und Fredi Bormann verletzten sich so schwer, dass die Saison für beide vorzeitig beendet ist.

Etelsen – „Natürlich trübt das die Freude über die jetzt schon erreichten 44 Punkte“, zeigte sich Trainer Nils Goerdel ein wenig geschockt. Keeper Nientkewitz zog sich früh eine arge Blessur am Knie zu, während Bormann sich wohl den großen Zeh brach – zumindest ein Kapselriss ereilte den Mittelfeldmann.

Blitzstart durch Reiners und Blicker

Im Sommerkick legten die Schlossparkkicker einen Blitzstart hin: Bastian Reiners markierte in der zweiten Minute nach Meyer-Flanke am ersten Pfosten flach das 1:0, Jarno Blicker beendete einen feinen Spielzug mit einem Schuss aus 14 Metern ins kurze Eck zum 2:0 (6.). „Nach 20 Minuten stellten wir das Fußballspielen ein“ haderte Goerdel. mit seinem Team.

Das Stenogramm TSV Etelsen - FC Hambergen 3:1 (2:1). TSV Etelsen: Nientkewitz (25. Büchau) - Bochinski, Reiners, Wortmann (60. Döpke), Koehle, Pals, Gloger (70. Niemann), Petzold, Blicker, Meyer, Langreder (46. Bormann, 55. Bischoff). Tore: 1:0 (2.) Reiners, 2:0 (6.) Blicker, 2:1 (30.) Buhl, 3:1 (68.) Döpke.

So wurde das Schlusslicht mutiger und kam noch vor der Pause zum 1:2 (30.), als Julian Buhl eine Flanke in der Mitte einköpfen durfte. Im zweiten Abschnitt agierte Hambergen besser, kämpfte gegen die Niederlage an – das nächste Tor fiel aber für Blau-Weiß: Pascal Döpke erhöhte aus dem Gewühl heraus mit einem Schuss ins lange Eck auf 3:1 (68.). „Kein Galaauftritt, aber ein verdienter Sieg“, so Goerdel angesichts der Verluste nüchtern.

Sonntag kommt Westercelle

Bereits am Sonntag (15 Uhr) steht gegen Bezirkspokalfinal-Kontrahent VfL Westercelle das nächste Landesliga-Heimspiel an. Etelsens Coach wird rotieren, ins Tor soll wieder Daniel Büchau rücken. „Den Rest muss ich erst mal begutachten. Es wird kein leichtes Match, schließlich kämpft Westercelle noch mächtig gegen den Abstieg“, so Goerdel.