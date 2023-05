Eine Niederlage und viele Emotionen beim TSV Etelsen

Von: Kai Caspers

Wurden nach der Partie gegen Harsefeld verabschiedet, vorne von links: Co-Trainer Tim Meyer, Trainer Nils Goerdel, Bastian Reiners, Micha Langreder, Mirko Radtke, Co-Trainer Rene Hinrichs, Betreuerin Lena Schierenbeck. © Hägermann

Für den TSV Etelsen ist die Saison in der Fußball-Landesliga beendet. In seinem letzten Spiel als Trainer setzte es für Nils Goerdel eine 2:4-Niederlage gegen Harsefeld.

Etelsen – Erst wenige Minuten vor dem letzten Saisonspiel hat es dann auch Nils Goerdel erwischt. „Vor der Partie gegen den TuS Harsefeld wollte ich die Mannschaft noch einmal einstimmen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es mein letztes Spiel als Trainer ist, kam da nicht mehr viel raus“, gestand Goerdel ein. Natürlich hätte er sich dann im Anschluss gerne mit einem Sieg verabschiedet. Aber daraus wurde nichts. Zu überlegen agierten die Gäste aus Harsefeld und nahmen so einen verdienten 4:2 (3:2)-Erfolg mit auf die Heimreise.

Nils Goerdel sieht eine verdiente Niederlage

„Das war jetzt nicht wirklich dramatisch. Zumal das für mich mit Abstand die beste Truppe gewesen ist, gegen die wir gespielt haben. Letztlich war Harsefeld uns in allen Belangen einen Schritt voraus“, zeigte sich Goerdel als fairer Verlierer. Dabei hatte seine Mannschaft einen guten Start erwischt. Bereits in der siebten Minute war Bastian Reiners zur Stelle – 1:0. Die Harsefelder hatten aber umgehend die passende Antwort parat. Zweimal Pascal Schawaller (9./31.) sowie Dennis Osuch (37.) trafen zum 1:3. Wobei zumindest zwei Gegentore für Goerdel fraglich gewesen sind, da er ein Handspiel und eine Abseitsstellung gesehen hatte. Noch vor dem Wechsel verkürzte Piet Niemann nach einem überragenden Diagonalball von Micha Langreder über 40 Meter auf 2:3 (44.). Direkt im Anschluss hatte Simon Pals sogar den Ausgleich auf dem Fuß, doch er scheiterte am Harsefelder Torhüter.

Abschied für Bastian Reiners, Micha Langreder und Mirko Radtke

In der zweiten Hälfte war den Etelsern dann die hohe Belastung der vergangenen Wochen deutlich anzumerken. Daher blieben Chancen auch Mangelware. Dennoch dauerte es bis zur 87. Minute, ehe Osuch mit seinem zweiten Treffer zum 2:4 die letzten Zweifel am Sieg der Gäste beseitigte.

Nur wenig später war dann die Zeit des Abschieds gekommen. In der 89. Minute bekam Bastian Reiners, der nächste Saison für den Ligarivalen Verden 04 spielt, nach seiner Auswechslung den verdienten Applaus. „Den wollte ich eigentlich auch Micha Langreder und Mirko Radtke gönnen. Da ich nicht mehr wechseln konnte, wollte ich sie einfach so vom Platz holen. Das war mit der Assistentin auch besprochen. Leider hat der Schiedsrichter dann aber ganz pünktlich abgepfiffen“, so Goerdel. „Aber auch sie wurden noch gebührend verabschiedet.“ kc