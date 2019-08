TSV Etelsen beißt sich am TVO-Bollwerk Zähne aus

Oytener Bezirksliga-Fußballer erkämpfen sich zum Saisonauftakt ein verdientes 0:0

+ Kein Durchkommen für Oytens Ole Persson gegen Etelsens Christian Heusmann (l.) sowie Simon Gloger. Foto: von Staden

Oyten/Etelsen - Von Frank Von Staden. Erstes Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga, erste Überraschung: So erkämpfte sich der TV Oyten am Freitagabend einen am Ende beileibe nicht unverdienten Punkt gegen einen favorisierten TSV Etelsen, dem am Ende die Ideen fehlten, um gut und konzentriert verteidigende Gastgeber vor echte Probleme zu stellen. Am Ende bissen sich so die Schlossparkkicker die Zähne an einem TVO-Bollwerk aus und kamen daher nicht über ein mageres 0:0 hinweg.