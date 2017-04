Eschkötter: Haben noch eine Rechnung offen

Morsum/Oyten - Letzter Saisonauftritt in eigener Halle für die beiden Handball-Landesligisten aus dem Kreis Verden: Während die Damen des TSV Morsum den TSV Bremervörde erwartet, gibt der TuS Arsten seine Visitenkarte beim TV Oyten III ab.

TSV Morsum - TSV Bremervörde (So., 16.30 Uhr). Im Hinspiel kassierte das Team von Martin Eschkötter eine 25:28-Niederlage. „Daher haben wir da noch eine Rechnung offen“, erklärt Morsums Trainer. Allerdings wird das keine einfache Aufgabe, da die Gäste aktuell einen richtigen Lauf haben und zuletzt 12:2-Punkte holten. „Das ist schon eine beachtliche Serie. Allerdings kann uns Bremervörde auch nicht mehr einholen“, verdeutlicht Eschkötter. Im abschließenden Heimspiel werden Tanja Schulz sowie Maike Röpke, deren Einsätze jedoch fraglich sind, verabschiedet. Definitiv fehlen werden Kaja Rogowski, Anina Szcesny (beide Knieprobleme) und Wiebke Korpal (privat verhindert). „Auch wenn Bremervörde nicht unser Lieblingsgegner ist, werden wir alles daran setzen, dass wir uns von unseren Fans mit einem Heimsieg verabschieden“, versichert Morsums Trainer, der in Sachen Neuzugänge, die Schulz und Röpke einigermaßen adäquat auffangen können, noch nichts vermelden kann.

TV Oyten III - TuS Komet Arsten (Sbd., 17 Uhr). Mit dem aktuellen Tabellenvierten aus Arsten stellt sich beileibe keine Laufkundschaft in der Oytener Pestalozzihalle vor. Allerdings sind die Gäste auch keine Übermannschaft, wie das knappe 25:26 im Hinspiel unterstreicht. „Wir müssen eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen, um dann aus einer sicheren Deckung zu unserem Tempospiel zu finden“, lautet die Devise von Oytens Spielertrainerin Eva Schmidt, die einigen Respekt vor Arstens Rückraum hat. In personeller Hinsicht gibt es keine Ausreden, haben die Gastgeberinnen alle Spielerinnen an Bord. Schmidt: „Unser anvisiertes Ziel ist der fünfte Tabellenplatz. Daher wollen natürlich gewinnen und uns für das Hinspiel revanchieren.“

bjl