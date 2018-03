Eschkötter: „Flott hinten raus gespielt“

Morsum - Von Björn Lakemann. Hurra, sie leben noch! Nach sechs Niederlagen in Serie ist der Knoten bei den Landesliga-Handballerinnen des TSV Morsum am Sonntagabend mit dem 29:19 (12:11) über den Tabellenzweiten VfL Horneburg geplatzt. „Endlich haben wir mal eine Deckung gespielt, die ihren Namen auch verdient. Wir haben flott hinten raus gespielt und unsere Durststrecke souverän beendet“, war der scheidende Trainer Martin Eschkötter voll des Lobes.

Sein Nachfolger Timo Lütje war Augenzeuge dieser zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Beim Gast aus dem Alten Land reagierte Trainer Maximilian Alpers gefasst ob der Packung: „Uns fehlt ganz einfach die Konstanz, wir haben unsere Linie wegen zu vieler technischer Fehler verloren. Doch wir sind eine junge, wilde Truppe, die sich jetzt zum zweiten Mal in Folge in fremder Halle abschießen ließ.“

Obwohl die Gäste dreimal in der Woche trainieren, bestimmte der abstiegsbedrohte TSV gleich den Takt und lag schnell mit 9:5 (18.) durch einen Siebenmeter der achtfachen Torschützin Lena Meding in Front. Doch der Tabellenzweite aus Horneburg egalisierte in einer Morsumer Schwächephase nicht nur, sondern ging gar in Führung – 11:10 (26.). Nur gut, dass Morsums Meding bei zwei Siebenmetern kühlen Kopf behielt und die dünne Pausenführung sicherte.

Nach dem Wechsel vernagelte Keeperin Maja Selmikat ihre Bude, und Morsum hatte einen Lauf – 18:12 (41.). „Ich will Spaß, ich geb´ Gas“, schallte es da von Popsänger Markus über die Hallenanlage. Und auch die Zuschauer hatten ihren Spaß, sofern sie es mit den Morsumerinnen hielten. Als die neunfache Torschützin Anina Szczesny, die sich immer wieder sehenswert durchtankte, per Doppelschlag auf 25:17 (55.) stellte, war die Messe gelesen.

Notiz am Rande: Linkshänderin Tanja Dopmann meldete sich nach Schwangerschaft nach einem guten Jahr mit dem Tor zum 27:18 drei Minuten vor Spielende wieder an. Übungsleiter Eschkötter konstatierte: „Das war nur ein kleiner Schritt.“ Aber ein immens wichtiger, bei noch fünf ausstehenden Spielen hat der TSV jetzt verbesserte Argumente für ein weiteres Jahr in der Landesliga.

Tore TSV Morsum: Korpal (4), Jacobsen (1), Szczesny (9), Küster (4), Dopmann (1), Meding (8/5), Gagelmann (1), Wollering (1).