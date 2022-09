Riedes Denis Schymiczek: „Es wird Zeit, dass wir punkten“

Von: Kai Caspers

Nach dem guten Saisonstart, fünf Punkte aus den ersten drei Spielen, ist beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede mittlerweile Ernüchterung eingekehrt. Zuletzt setzte es für das Team von Denis Schymiczek gleich vier Niederlagen in Folge. Und ausgerechnet in dieser Situation stellt sich Mittwochabend (20 Uhr) der Tabellendritte SV Ippensen am Segelhorst vor.

Riede – Für Schymiczek ist es jedoch genau der richtige Gegner. „Gegen stärkere Teams sehen wir meistens besser aus. Das war auch gegen Ottersberg so. Daran gilt es nun anzuknüpfen, denn es wird Zeit, dass wir wieder punkten“, erwartet der MTV-Trainer jedoch ein hartes Stück Arbeit. „Ippensen ist eine körperlich starke Truppe, die zudem hart in die Zweikämpfe geht. Da müssen wir gegenhalten und vor allen Dingen das Konterspiel des SV unterbinden“, nimmt Schymiczek sein Team in die Pflicht. Personell gibt es einen kleinen Lichtstreif am Horizont. Luca Johanningmeier und Janek Wohlers kehren zurück. kc