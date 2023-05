Es riecht nach Abstieg beim TSV Bassen - 1:3 gegen Ritterhude

Von: Kai Caspers

Verpasste die frühe Führung im Kellerduell gegen Ritterhude: Bassens Lukas Zerrenner (Mitte). © Hägermann

Der Abstieg rückt für Fußball-Bezirksligist TSV Bassen nach der 1:3-Pleite im Kellerduell gegen Ritterhude immer näher.

Bassen – Der Blick von Kai Wessel ging für einige Minuten ins Leere. Zu groß war die Enttäuschung beim Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen. Denn nach der 1:3 (0:0)-Niederlage am Mittwochabend im Kellerduell gegen die TuSG Ritterhude stehen die Weichen für die Grün-Roten mehr denn je in Richtung Kreisliga.

Bassener im Abschluss nicht konsequent genug

Mit etwas Abstand ließ sich Wessel dann aber doch zu der Aussage hinreißen, „dass es für uns noch nicht vorbei ist. Aber wir hatten uns aus den Spielen gegen Lilienthal und Ritterhude natürlich deutlich mehr ausgerechnet. Und wir haben ja auch gut angefangen. Aber vorne kriegen wir den Ball einfach nicht mehr ins Tor“, haderte Bassens Co-Trainer. In der zehnten Minute war es Lukas Zerrenner, der nach tollem Pass von Luca Andresen frei vor dem Ritterhuder Tor auftauchte, das Leder aber neben den Kasten setzte. In der 22. Minute war es erneut Andresen, der Zerrenner auf die Reise schickte. Der hatte das Auge für Aleksandar Nesic, doch dessen Lupfer landete über dem Kasten. Direkt vor dem Wechsel die größte Chance. Nach einem Eckball von Marcel Meyer war der aufgerückte Marvin Hüsing völlig blank am zweiten Pfosten. Doch Bassens Innenverteidiger hatte damit scheinbar nicht gerechnet, denn aus kurzer Distanz landete sein Ball ebenfalls neben dem Tor.

Nur Marlon Richert trifft

Zu Beginn der zweiten Hälfte reagierten die Gastgeber und brachten mit Marlon Richert den einzigen echten Stürmer. „Von ihm hatten wir uns deutlich mehr Tempo für unser Spiel erhofft“, so Wessel. Das gab es dann auch. Allerdings auf der anderen Seite. „Ich weiß auch nicht, was da bei Ritterhude in der Pause abgegangen ist“, schüttelte Wessel in Anbetracht der großen Druckphase der Gäste nur noch mit dem Kopf. Los ging es mit einigen Eckbällen der Gäste, in denen es in der Bassener Hintermannschaft an der nötigen Ordnung fehlte. Hatten die Bassener zunächst noch Glück, dass ein Schuss (47.) von Hilse nur an der Latte landete, verhinderte Torhüter Claas Moeller nur eine Minute später mit einer Glanzparade gegen Kevin Zilke den Rückstand. In der 51. Minute war aber auch Moeller geschlagen, denn Cem Yildirim traf zum 0:1. Und der Treffer zeigte Wirkung, denn in den folgenden Minuten taumelten die Gastgeber wie ein angeschlagener Boxer über den Rasen. In der 59. Minute der nächste Nackenschlag. Nach Schussversuch von Constantin Borchers landete der Ball in den Füßen der Ritterhuder. Und die spielten einen mustergültigen Konter, den Christian Barth mit dem 0:2 (59.) abschloss. Danach hätten die Gäste frühzeitig für die Entscheidung sorgen können, fanden ihren Meister jedoch in Moeller. Als Borchers dann aber einen Pass in die Schnittstelle auf Marlon Richert spielte, schöpften die Bassener nach dem 1:2 (65.) wieder Hoffnung und warfen in der Folge alles nach vorne. Doch ein Nesic-Kopfball (76.) strich knapp am Tor vorbei und ein Andresen-Kopfball landete auf der Latte. „Vorne sind wir einfach zu unbeständig. Das macht dann den Unterschied. Denn spielerisch waren wir nicht schlechter“, so Wessel. Schon drei Minuten vor dem Ende hielt es Moeller nicht mehr im eigenen Tor und fast hätte er mit einem Scherenschlag sogar den Ausgleich erzielt. Doch der Ball landete vor den Füßen der Ritterhuder und Yildirim machte nach einem Konter mit einem Schuss ins leere Bassener Tor zum 1:3 (89.) alles klar. Wessel: „Ritterhude hat es einfach mehr gewollt in der zweiten Hälfte. Das war der Unterschied.“