LGKV: Es geht nicht immer nur aufwärts!

Teilen

Die Verdenerin Silke Perkuhn hält noch immer drei Kreisrekorde bei den Frauen. © Privat

Schlaglichter aus fünf Jahrzehnten der LG Kreis Verden: Die Jahre 1990 -1999.

Verden – Nach mehr als zwei intensiven Jahrzehnten des Aufschwungs, nach Spitzenleistungen, Rekorden und Titelgewinnen wie am Fließband macht die LG Kreis Verden etwa Mitte der 90er Jahre eine neue Erfahrung: es geht nicht immer nur aufwärts! Der seit Mitte der 60er Jahre anhaltende Boom der Sportart Leichtathletik als Leistungs- und Wettkampfsport flaut ab. Die Sportart verliert an Attraktivität. Nachwuchstalente kommen nicht mehr automatisch und es wird schwieriger für die LG, leistungsstarke und erfolgreiche Athletinnen und Athleten hervorzubringen.

Davon ist Anfang der 90er Jahre noch nichts zu spüren. Mit Volldampf startet die LG in ihr drittes Jahrzehnt. Herausragend vor allem das starke Team der A-Schülerinnen mit Silke Perkuhn (Verden) an der Spitze, die als deutsche Vizemeisterin des Jahres 1989 im Blockwettkampf Wurf zur nationalen Spitzenklasse gehört. 1990 und 1991 holt sie neben drei Landestiteln erneut die Bronzemedaille. 1992 bestätigt sie endgültig ihre Extraklasse: nach fünf Titeln auf Landesebene wird sie deutsche Jugendmeisterin im Blockwettkampf Wurf! Darüber hinaus gewinnt sie auch noch die Silbermedaille über 100 m Hürden, wird vierte über 100 m und siebte im Weitsprung. Als A-Jugendliche und Juniorin holt sie in den nächsten Jahren weitere Titel und vordere Platzierungen, ehe sie Verden in Richtung Hannover verlässt. Selbst bei den Frauen bestehen ihre Kreisrekorde von 1992 noch heute: 12,14 Sek. über 100 m, 25,4 Sek. über 200 m und 14,21 Sek. über die 100 m Hürden!

1990 werden auch Gabriele Hinze, Jana Lange, Ute Schadek (alle Verden) und Imke Meyersiek (Achim) Landesmeisterinnen in der Staffel über 4 x 75 m, Yvonne Dierks (Verden, W13) siegt im Diskuswurf. Als Team gewinnen sie den Landestitel im Mannschaftsmehrkampf (DSMM) und werden auch noch für einen Länderkampf Niedersachsen-Hamburg nominiert! 1992 geht die Titeljagd weiter – jetzt in der B-Jugend. Landesmeisterinnen werden: die Siebenkampf-Mannschaft (Perkuhn, Lange, Bührmann), die 4 x 100 m Staffel (Bührmann, Hinze, Lange, Perkuhn), Melanie Mählmann (Verden) mit dem Speer, Hilke Meyer (A-Schülerin) über 2000 m. Simone Zdrojewski (Verden) erreicht nach zwei Landestiteln (7,5 km Straßenlauf und Triathlon) bei der Deutschen Meisterschaft im Triathlon den fünften Platz. Yvonne Dierks wird 1993 und 1994 als B-Jugendliche ebenfalls Landesmeisterin und übertrifft als A-Jugendliche die 40 m-Marke. Ihre 41,14 m wie auch ihre 28,64 m als erste Hammerwerferin der LG sind noch heute Kreisrekord.

Die männliche Jugend hat mit Christian Vohrer (Verden) ebenfalls einen Athleten der nationalen Spitzenklasse. Er wird 1990 über die 400 m Hürden Landesmeister und deutscher Vizemeister. Landesmeister im Achtkampf wird 1990 auch der A-Schüler Sascha Heitmann (Verden). Zusammen mit Thorsten Plogsties (Etelsen) und Andreas Priemke (Verden) gewinnt er auch in der Mannschaft. Ebenfalls den Landestitel holt 1993 der Achimer Nils Skornika im Blockwettkampf Lauf.

Bemerkenswerte Erfolge erzielen jugendliche Langstreckler der LG aus Etelsen. 1992 wird Thorsten Plogsties Landesmeister bei der B-Jugend über 2000 m Hindernis, 1994 gewinnt der A-Schüler Markus Deppe die 1000 m. Thorsten Plogsties holt als B- und A-Jugendlicher 1991 und 1993 noch weitere Mannschaftstitel im 7,5 km Straßenlauf. 1993 startet er mit Kristian Knoop (Bendingbostel) und Torsten Henke (Etelsen) gleich zweimal bei Deutschen Meisterschaften und erreicht im 15 km- Straßenlauf die Bronzemedaille! 1996 setzen die B-Jugendlichen Volker Weißmann, Andre Mühlenfeld und Magnus Deppe die Etelser Lauftradition fort und holen Bronze.

Premiere des Verdener Citylaufes im Oktober 1984

Im Oktober 1994 richten der LAV Verden und die LG erstmals einen Citylauf im Stadtkern Verdens aus. 1999 wird daraus der Aller-Stadt-Lauf, der nun auch an der Aller entlangführt und deutlich an Attraktivität gewinnt. Jahr für Jahr zieht der Lauf seither viele auswärtige und einheimische Sportlerinnen und Sportler jeden Alters und aus unterschiedlichsten Sportvereinen an.

Ebenfalls 1994 tritt Erhard Mattern (Achim), einer der Begründer der LG, nach fast 14 Jahren als Vorsitzender zurück. Sein Nachfolger wird Rainer Siemt (Baden). Seit 1996 ist die LG auch online. Sportwart Helmut Behrmann hat eine sehenswerte und übersichtliche Homepage gestaltet (www.lgkv.de). Interessierte erfahren hier alles über die LG, die Ergebnisse bei wichtigen Wettkämpfen sogar in Echtzeit!

Die Männer der LG sind während des Jahrzehnts ohne Probleme in der Lage, eine Bundesligamannschaft für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMM) mit 16 doppelt zu besetzenden Disziplinen und einer Staffel auf die Beine zu stellen (1999 übrigens zum 19. Mal ohne Unterbrechung und auf Platz 11 im DLV!), obwohl sich die Mannschaft im Umbruch befindet. Unter anderem verlassen die starken englischen Mittel- und Langstreckler, seit Gründung der LG immer dabei, Verden mit der englischen Garnison nach der Wiedervereinigung. Vorher holen Rodney Finch und Gary Wadsworth 1990 und 1992 noch den Norddeutscher Meistertitel und den Landestitel über 1500 m. Die 3:44,60 Minuten von Finch sind noch heute Kreisrekord.

Aber jüngere starke Athleten rücken nach. Unter anderem Henning Bleckwenn (Baden, Sprung) Alexander Baddeley (Verden, Sprung und Wurf), Dirk Meyer (Verden, Hürden, Stabhoch), vor allem aber der Achimer Sven Horstmann, 1997 „kleiner“ Deutscher Meister über die 200 m und Vierter über 400 m. Er ist, auch im Zehnkampf, der herausragende Athlet des Jahrzehnts. Seine Kreisrekorde über 200 und 400m (21,63 und 47,74 Sek.) sowie seine Bestleistungen über 110 m und 400 m Hürden (14,96 und 52,39 Sek.) sprechen für sich. Weitere Stützen der DMM-Mannschaft sind die Werfer Sven Suhling (Bassen, seit 1990 Kreisrekord Hammer 49,50 m), Matthias Hesse (Dörverden), die vielseitigen Bernd Reiser (Achim, Langsprint, Sprung), oder der Mittel- und Langstreckler Uwe Cordes (Bendingbostel).

Birgit Schwers als neunfache Deutsche Meisterin die herausragende Athletin

Herausragende Athletin bei den Frauen ist Birgit Schwers (Verden). Anfang der 90er Jahre führt sie in allen Laufwettbewerben bis 1500 m, in den Sprüngen und im Mehrkampf die Kreisbestenliste an! Von 1991 bis 1998 bringt sie ebenfalls eine Bundesligamannschaft (12 Disziplinen sind doppelt zu besetzen) auf die Beine. 1991 wird sie Landesmeisterin über die 1500 m und Norddeutsche Vizemeisterin in der Staffel 3 x 800 m mit Sarina Schütte und Gesine Sierwald (beide Verden). Ab 1992 legt sie dann in den Altersklassen W30 und W35 erst richtig los. Bis 1998 wird sie neunmal Deutsche Meisterin über 800 m, 1500 m und im Fünfkampf, von weiteren Medaillenrängen und den 20 Landestiteln gar nicht zu reden. Auf den Strecken von 400 m bis Halbmarathon, im Mehrkampf und in diversen Staffeln hält sie 16 Kreisrekorde! Pionierarbeit bei den Frauen leistet Silke Meier (Verden). Sie ist 1993 die erste Stabhochspringerin der LG – eine für Frauen ganz neue Disziplin. Sie holt im selben Jahr bei den Norddeutschen Meisterschaften Bronze und hält mit 2,70 m immer noch den Kreisrekord.

Spitzenklasse sind in diesem Jahrzehnt die Seniorinnen und Senioren der LG. Karin Dygas (W40, Etelsen) wird Deutsche Meisterin im 10 km Gehen. Dagmar Köster (W40, Baden) gewinnt mit Kugel und Diskus gleich vier deutsche Vizemeistertitel, zwei norddeutsche und sechs Landestitel. Ihr über 50 Jahre alter Kreisrekord im Diskuswurf von 1970 (43,86 m) ist immer noch unübertroffen. Medaillen bei der DM holen außerdem nach fünf Landestiteln Dieter Watzlawik (Verden, M60 und M65) und Siegfried Franz (Verden, M70) im Diskuswurf, Volker Ullrich (Verden, M40) im Stabhochsprung und die Seniorinnen W40 (Liebscher, Wagneter, Siewert) in der Staffel über die 3 x 800 m.