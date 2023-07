Erstes Bezirksliga-Derby steigt beim TSV Etelsen II

Von: Kai Caspers

Teilen

Ein Derby zum Auftakt: Etelsens Trainer Andy Wilkens. © Hägermann, Bernd

Der vorläufige Spielplan der Fußball-Bezirksliga steht. Während der FC Verden 04 II und der TSV Ottersberg bereits am Freitagabend, 4. August, gefordert sind, bittet Aufsteiger TSV Etelsen II den TV Oyten zum ersten Derby.

Verden - Interessante Aufgaben warten auf die Teams aus dem Kreis Verden zum Auftakt in der Fußball-Bezirksliga. Während der FC Verden 04 II laut dem jetzt veröffentlichen vorläufigen Spielplan mit einem Freitagabend-Auswärtsspiel (19.30 Uhr) beim Heeslinger SC II vor einer hohen Hürde steht, genießt der hoch gehandelte TSV Ottersberg ebenfalls am Freitagabend (19.30) Heimrecht. Der von Mike Gabel trainierte Titelfavorit erwartet den SV Anderlingen. Der TSV Fischerhude-Quelkhorn erwartet den VSK Osterholz-Scharmbeck und der SVV Hülsen den VfL Visselhövede (beide 6. August, 15 Uhr). Das erste Derby steigt indes am Schlosspark in Etelsen. Dort erwartet der von Andy Wilkens trainierte Aufsteiger TSV Etelsen II den TV Oyten (6. August, 13 Uhr), der genau wie der SVV Hülsen mit der Hypothek von drei Minuspunkten (wir berichteten) in die Saison starten muss. Auch am zweiten Spieltag kommt es zu einem weiteren Duell zweier Teams aus dem Kreis Verden. Dabei gastiert der TSV Ottersberg (13. August, 12.30 Uhr) bei der Landesliga-Reserve des FC Verden 04. Der von Jan Fitschen trainierte TVO trifft am Freitagabend, 11. August, um 19.30 Uhr mit der SG Unterstedt auf den zweiten Aufsteiger. Auswärts sind Fischerhude-Quelkhorn (Anderlingen), Etelsen II (Ippensen) und Hülsen (Sottrum) gefordert. kc