Erster FEI-Sieg für Philine Otten

Hatte allen Grund zur Freude: Philine Otten feierte auf Dr. Best beim Turnier in Vechta ihren ersten FEI-Sieg. © kk

Abseits des Verdener Advents-Turniers holte eine junge Reiterin aus dem Kreis in Vechta einen tollen Erfolg im Dressursattel. Philine Otten aus Fischerhude kam mit ihrem Pony Wallach Dr. Best (Dating x MV Dublin) zu ihrem ersten FEI-Sieg.

Fischerhude – In einer Pony-Dressurprüfung der Klasse L** holte das Nachwuchstalent eine Wertung von 71,624 Prozent und damit einen souveränen Sieg. In einer ähnlichen Prüfung am letzten Turniertag des Dressur-Clubs Vechta konnte das Duo diese Leistung mit Platz vier und 70,081 Prozent sicher bestätigen.

Im Rahmen der Pferd & Jagd in Hannover wurde außerdem ein Hallenspringturnier ausgetragen. Hier kam Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) zu einem großen Coup, denn sie gewann das S*-Springen souverän mit mehr als einer Sekunde Vorsprung. Gemeinsam mit ihrem Wallach Heartbreaker, einem zehnjährigen niederländischen Warmblut von Zambesi (MV Clinton) setzte sie sich gegen das kopfstarke Feld durch. Auch im M*-Springen lief es für Gabriele Heemsoth und Heartbreaker rund. Nach einem fehlerfreien Ritt beendete das Paar die Prüfung auf Platz drei.

In Vreschen-Bokel startete Otto Walter beim Turnier des Dressurclubs Fehnstall. Dort sicherte sich der Reiter vom RV Aller-Weser mit seinem Erfolgspferd Leidenschaft (Londontime x MV Warkant), einer zehnjährigen Hannoveraner Stute, den Sieg in der S*-Dressur. Das Paar kam auf eine Wertung von 68,640 Prozent. Am zweiten Turniertag belegte Otto Walter mit Leidenschaft auf diesem hohen Niveau nochmals Platz zwei. Im Sattel von Domanio erreichte er außerdem Platz zwei in der M* und Rang drei in der M**-Dressur. kk