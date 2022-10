Erster Dämpfer für Badens Volleyballer

Von: Frank von Staden

Teilen

Die beiden MVPs: Osnabrücks Florian Westphal und Badens Marc Schmeyers (r.). © Verein

Das hatte sich der neu formierte TV Baden doch etwas anders vorgestellt: So kassierte das Volleyball-Team von Coach Peter-Michael Sagajewski am Wochenende im zweiten Saisonspiel der Regionalliga Nord-West beim VC Osnabrück nach dem Auftaktsieg zuvor gegen die VSG Lüneburg II seine erste Niederlage und nahm am Ende ein 1:3 (20:25, 25:19, 20:25, 21:25) mit auf die Heimreise.

Baden – Sagajewski war nach der Partie dann auch erst einmal bedient. Denn die Niederlage war für ihn unnötig, wie ein Kropf. „Bei mir herrscht gerade Trauer bis Verärgerung“, fuhr kurz nach dem Schlusspfiff die Gefühlswelt Achterbahn mit dem Übungsleiter. Den Grund hatte er dafür sofort parat: „Die Jungs haben aber auch gar nichts von dem umgesetzt, was wir im Training besprochen haben. Gut, wir sind etwas zu spät hier in Osnabrück angekommen. Das lass’ ich gelten für den verlorenen ersten Satz. Da war das Team noch nicht ganz warm. Satz zwei war dann auch wirklich ordentlich. Aber was wir dann danach abgeliefert haben, war unterirdisch“, motzte Sagajewski. Die Defensivarbeit klammerte er dabei aus, „aber unsere Chancenverwertung war einfach nur grottenschlecht! Dabei hätte Normalform in diesem Spiel schon gereicht, um diesem Gegner zumindest Paroli zu bieten. Doch die hat bis auf unser Libero Marc Schmeyers, der vom gegnerischen Trainer zu Recht zum MVP gewählt wurde, keiner gebracht. So geht die Niederlage auch völlig in Ordnung, gibt es am Sieg der Osnabrücker nichts zu rütteln!“

Knackpunkt nach dem zwischenzeitlichen 1:1 nach Sätzen war Durchgang Nummer drei, in dem der TV Baden sich schnell eine doch komfortable Führung herausspielte, diese dann aber laut Sagajewski „absolut leichtfertig hergeschenkt haben.“ Danach lief dann nur noch sporadisch etwas bei den Gästen, die sich einfach zu oft am Netz mit Kraftvolleyball durchsetzen wollten. Sagajewski: „So haben wir den Gegner letztlich nur stark gemacht.“