Erste Wertungsprüfungen der HA.LT

+ In der 1. Wertungsprüfung der Kl. S* LM Junge Dressurreiter belegte Erja Kastening-Richter (RV Aller-Weser) auf Donauprinzessin ein starken zweiten Platz. Fotos (2): Woelki

Verden – Die Landesmeisterschaft des Reitnachwuchses – HA.LT – begann am gestrigen Tag in Verden mit der ersten Wertungsprüfung der Junioren in der Dressur.