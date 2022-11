Vampires kassieren erste Niederlage

+ © häg Anna-Lena Meyer © häg

Nun hat es auch die Damen der TV Oyten Vampires erwischt. Im Spitzenspiel unterlag das Team von Kai Freese mit 27:31 (11:14) bei der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn und kassierte damit am neunten Spieltag die erste Niederlage.

Und die war laut Co-Trainerin Carolin Sunder auch verdient. „Auch wenn bei uns einige Spielerinnen gefehlt haben und zudem ohne Backe gespielt wurde, lasse ich das auf keinen Fall als Ausrede gelten. Nein, wir haben einfach über die gesamten 60 Minuten eine katastrophale Abwehr gespielt. Daher dürfen wir uns auch nicht beschweren“, nahm Sunder im Anschluss auch kein Blatt vor den Mund. „In der Deckung muss auch mal richtig zugepackt werden. Aber davon war leider nichts zu sehen, da wir viel zu brav waren und im Grunde genommen ohne Körperkontakt gespielt haben.“

Hatten die Vampires einen 1:3-Rückstand (4.) noch in eine 5:3-Führung (9.) gedreht, übernahmen die Gastgeberinnen in der Folge das Kommando und gingen mit einem 14:11 in die Pause. Direkt nach dem Wechsel gelang dem TVO durch Tore von Lena Janssens (2) und Anna-Lena Meyer zwar schnell der Ausgleich zum 14:14 (33.), doch nach dem 17:16 (37.) setzten sich die starken Gastgeberinnen vorentscheidend auf 21:16 (42.) ab. Sunder: „Am Ende habe wir dann aufgemacht. Aber das sorgte nicht für die Wende.“

Tore TV Oyten Vampires: Meyer (6), Johannesmann (5/1), Janssens (4), Franke (3), Gerling (3), Kennerth (2), Schmelz (2), Schulte (1), Schengalz (1). kc