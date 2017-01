Erste Hälfte fatal beim 19:26

Oyten - Nach der 19:26 (8:14)-Niederlage beim TSV Altenwalde musste Isabel Schacht nicht lange nach den Gründen suchen. „Das Ding haben wir ganz klar in der ersten Halbzeit verloren. Da haben wir uns in der Offensive einfach zu viele Ballverluste erlaubt, die dann konsequent per Gegenstoß bestraft wurden“, erklärte die Trainerin des Handball-Landesligisten TV Oyten III.

Dabei hatten die Gäste gut begonnen. Gestützt auf eine kompakte Deckung markierte Svenja Kristen in der elften Minute das 3:3. Fortan häuften sich jedoch die Fehler und immer wieder tauchten Altenwaldes Spielerinnen frei vor TVO-Torhüterin Aranka Nawrocki auf. Nach dem 7:3 (19.) bauten die Gastgeberinnen ihre Führung schon zur Pause vorentscheidend auf 14:8 aus. Schacht: „In der Kabine gab es dann schon einige deutliche Worte von mir.“ Die verfehlten ihre Wirkung nicht, denn in der zweiten Hälfte stabilisierten sich die Gäste und lieferten dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Großen Anteil daran hatte Torhüterin Karen Haase mit einigen guten Paraden. Aber auch sie sowie eine offensive 4:2-Deckung (52.) konnten die Niederlage dann letztlich doch nicht mehr verhindern.

Tore TV Oyten III: Hidde (4), Kristen (3), Buschmann (3), Quest (2), Marks (2), Schmidt (2), Dukat (1), Horstmann (1), Martens (1).

kc