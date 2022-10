Erst Marvin Pfeiffer erlöst die SG – 31:29

Von: Kai Caspers

Beseitigte die letzten Zweifel: Marvin Pfeiffer. © häg

Das war nichts für schwache Nerven. Für Florian Schacht aber keine Überraschung. „Spiele gegen den TuS Haren laufen immer so. Das haben wir noch nie anders erlebt. Aber dieses Mal hatten wir das bessere Ende auf unserer Seite“, atmete der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden nach dem 31:29 (19:14)-Erfolg kräftig durch.

Achim/Baden – Die Gastgeber wollten die SG mit einer offensiven 4:2-Deckung überraschen. „Aber das hat nicht wirklich geklappt, da wir dadurch sehr gut zu unserem Tempospiel gefunden haben“, verwies der SG-Trainer auf die frühe 7:3-Führung (10.). Als dann aber Erik Schmidt, der einzige Kreisläufer mit einer Platzwunde vorne und hinten am Kopf vom Feld musste, kam es zu einem kleinen Bruch im Spiel der Gäste. „Ich musste improvisieren und habe Tobias Freese an den Kreis beordert“, erklärte Schacht. Erst nach dem 12:12 übernahm die SG wieder das Kommando und setzte sich bis zur Pause deutlich auf 19:14 ab. Als Luke Pehling in der zweiten Hälfte auf 23:16 (37.) stellte, roch es nach einer Vorentscheidung. Doch in der Folge bekam die SG Harens Kreisläufer Velibor Manjic nicht in den Griff. „Der hat uns das Leben wirklich richtig schwer gemacht“, so Schacht. Dank einiger guter Paraden von Sebastian Bohling vermochten sich die Gäste nach dem 26:24 (52.) durch einen Treffer von Bjarne Langner auf 29:25 (55.) abzusetzen. Allerdings gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen und witterten beim 29:30 durch einen verwandelten Siebenmeter von Stefan Sträche wieder Morgenluft. Erst Marvin Pfeiffer erlöste seine Farben fünf Sekunden vor dem Ende.

SG Achim/Baden: Bohling, Klaus - Block-Osmers (3), Naumann, Schmidt (3), Pehling (3), Podien (1), Freese (4), Windßus, Pfeiffer (6), Langner (1), Blatt, Auth (10/5). kc