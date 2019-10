Erst Höler macht für Ottersberg Sack zu

Fitschen-Elf dominiert beim TSV Gellersen mit 3:2, lässt aber viele Chancen aus

Ottersberg – Ganze zwölf Minuten brauchte Ottersbergs Jan-Moritz Höler am Sonntag, um in der Landesliga-Partie beim TSV Gellersen den Deckel auf die Begegnung zu legen. In der 74. Minute eingewechselt gelang ihm in der 86. Minute nach Brendel-Ablage das entscheidende 3:1. Am Ende dominierten die Grün-Weißen allerdings nur knapp mit 3:2 (1:0).