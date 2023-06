Erst einmal letztmaliges Oytener Gemeindederby

Von: Frank von Staden

Szene aus dem Hinspiel: Hier behauptet Marcel Meyer das Leder gegen Oytens TV Oyten Andre Geisler. © Hägermann

Mit Freibier nach dem Spiel wartet am Sonnabend das erst einmal letztmalige Gemeindederby zwischen dem TV Oyten und dem TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga auf.

Oyten/Bassen – „Und natürlich wollen wir uns zum Saisonabschluss mit einem Heimsieg verabschieden, der dann ja auch noch prestigeträchtig ist“, kann Oytens Coach Jan Fitschen bis auf die Langzeitverletzten wie Motes, Avanas, Stripling oder auch Czotscher die Bestbesetzung aufbieten.

„Gegen TV Oyten ist es auf der einen Seite natürlich ein Spiel ohne Bedeutung in der Wertung. Allerdings wollen wir uns mit Anstand aus der Liga – vorübergehend – verabschieden und uns nicht noch durch mangelnde Einstellung abschlachten lassen. Personell haben wir einige Ausfälle durch Angeschlagene, die in diesem Spiel, bevor sie auf die Zähne beißen würden, lieber zuschauen sollen“, so Bassens Kai Wessel. Zerrenner, Richert, Friedrich und Hüsing als auch Thiel (Arbeit) fallen damit aus.