Erst Ackermann bestellt das Feld – TSV Lohberg im Pokal 5:1

Bierdens Jannik Sobczak behauptet den Ball gegen Blenders Kevin Reimers und Jan Kracht (rechts). © Hägermann

Der nächste Coup: Im Fußball-Kreispokal warf der SV Hönisch den TSV Uesen 4:0 aus dem Achtelfinale. Ansonsten gab es keine größeren Überraschungen, wobei sich Titelverteidiger TSV Lohberg beim 5:1 in Wahnebergen eine Halbzeit lang äußerst schwertat.

TSV Bierden - TSV Blender 2:0 (0:0). Auch wenn der erste Treffer erst nach der Pause durch ein unglückliches Eigentor des Blenderaners Jan Kracht fiel, der einen Ball des Bierdeners Steffan Wuttke unglücklich ins eigene Tor abfälschte (60.), sprach Mirko Kappmeyer von einem verdienten Sieg. „Wir haben Ball und Gegner laufen lassen. Allerdings waren wir in der ersten Hälfte noch nicht zwingend genug“, monierte Bierdens Trainer. Da die Gäste jedoch überwiegend nur mit langen Bällen operierten, gerieten die Bierdener kaum in Gefahr. Nach dem Führungstreffer legte Steffan Wuttke zum 2:0 nach. „Zehn Minuten vor dem Ende hatten wir dann Glück. Denn wenn Torhüter Dennis Kreye den Ball nicht mit einer Mega-Parade aus dem Winkel geholt hätte, hätte es auch noch einmal eng werden können“, lobte Kappmeyer seinen Keeper.

Nino Nippolt leitet 4:1-Sieg für TSV Etelsen II ein

TSV Etelsen II - TSV Brunsbrock 4:1 (3:0). „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel so ungefährdet entscheiden können“, erklärte Etelsens Trainer Andy Wilkens. „Schließlich hatte ich nur ein Rumpfteam zur Verfügung und war daher froh, dass wir mit Mirko Radtke und Nico Meyer Unterstützung aus der Ersten hatten.“ Da seine Spieler gegen überraschend harmlose Gäste jedoch von Beginn an extrem griffig waren, war die Vorentscheidung bereits nach 24 Minuten gefallen. Es hieß nach einem Doppelpack von Nino Nippolt (15./24.) und einem Treffer von Mirko Radtke (18.) 3:0. Nach dem Wechsel verkürzte Bjarne Oppat (67.) zwar auf 1:3, doch Dean Wundes (74.) stellte den alten Abstand wieder her – 4:1.

SV Holtebüttel - TB Uphusen II 3:6 (3:2). Zur Pause roch es nach einer Überraschung. Dank eines Dreierpacks von Jannis Delventhal (25./38./45.) führte Holtebüttel bei Gegentreffern von Suriyan Pamplong (36.) und Michael Maul (41.) mit 3:2. „Wir wollten den Gegner eigentlich von Beginn an unter Druck setzen. Aber das hat zunächst nicht geklappt. Allerdings haben mir auch einige Leute gefehlt. Mit Dennis Shala musste unter anderem ein Feldspieler ins Tor. Daher war ich auch froh, dass Benjamin Titz und David van der Leij aus der Altherren aushalfen“, erklärte TBU-Trainer Aykut Kaldirici. „In der zweiten Hälfte haben wir dann das System umgestellt und waren klar überlegen.“ Zunächst traf Titz per Strafstoß zum 3:3 (55.), ehe Ferdijan Ibrahimi (64.), Finn Grüpmeier (70.) und Marcel Sievers (87.) die Tore zum 6:3 schossen.

Keeper Alexander Stein rettet TSV Achim im Elfmeterschießen

TSV Dauelsen - TSV Achim 9:10 (3:3/1:1). Bärenstarke Leistung des TSV Dauelsen, der den Favoriten bis ins Elfmeterschießen trieb, dort aber am Ende zwei Fehlschüsse verzeichnen musste, während die Achimer nur einmal nicht ins Schwarze trafen. „Wir haben gefühlt 80 Prozent Ballbesitz gehabt, doch viel zu wenig daraus gemacht. Die Dauelser haben es mit ihrer Spielweise aber auch gut gemacht, standen sehr tief und wussten dann immer wieder über Konter Nadelstiche zu setzen. Uns fehlte etwas die Einstellung“, meinte Achims Rüdiger Hilbers. Lewin Penow brachte die Gäste in Front (23.), Daniel Scheerer glich kurz vor der Pause aus (41.). Nachdem dann Fabian Schmidt auf 1:2 (51.) stellte, schlug nur wenig später Julian Gürlich für die Hausherren mit einem Doppelpack zu (54./58.). Der dritte Dauelser Treffer resultierte aus einem haltbaren 35-Meter-Freistoß. Per Strafstoß erzwang dann erneut Fabian Schmidt das Elfmeterschießen, in dem Achims Keeper Alexander Stein zweimal parieren konnte.

SV Hönisch - TSV Uesen 4:0 (3:0). „Wir sind mit einem absoluten Rumpfteam angereist. Es haben zwölf Spieler gefehlt, einige waren gerade erst aus dem Urlaub zurück. So haben wir dieses Pokalspiel zu einem weiteren Test ausgerufen, mehr nicht. Letztlich haben wir uns dann zu viele individuelle Fehler geleistet, die die Hönischer fast konsequent bestraft haben“, konstatierte Uesens Fußball-Boss Nils Kutsch. Bereits zur Pause war der Drops gelutscht. Fayz Khalaf (7.), Kevin Fever (20.) und Kai Kösling (42.) legten ein sattes 3:0 vor, das Fefer dann kurz nach Wiederbeginn (49.) gar noch ausbauen durfte. Damit gelang den Hönischern nach dem 2:0 über den TSV Bassen II der nächste Coup.

TSV Thedinghausen mit Chancenwucher beim 1:0

TV Oyten II - TSV Thedinghausen 0:1 (0:1). Der Chancenwucher hätte dem Gast zum Verhängnis werden können. „Da waren wir teilweise sehr nachlässig. Aber Oytens Keeper Philipp Tüns hat auch mehrfach klasse im Eins-gegen-eins gerettet. Der Sieg ist verdient“, bilanzierte Eyter-Coach Lutz Schröder. Das entscheidende Tor markierte Torben Lange, der vor der Pause drei, vier weitere Hochkaräter ausließ, in der 23. Minute nach einem Neugebauer-Steckpass allein vor Tüns. Die Gastgeber standen nach der Pause durch Daniel Aritim vorm Ausgleich, Pascal Schreiber rettete gegen den frei auf ihn zulaufenden Oytener. „Bei dem Wetter haben wir das Tempo rausgenommen, besaßen aber noch genug Chancen, um höher zu gewinnen“, meinte Schröder.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - TSV Dörverden 0:3 (0:0). Der Favorit dominierte über die komplette Spielzeit. „Fischerhude stand hinten drin, wir versäumten in der ersten Hälfte eine beruhigende Führung“, so Dörverdens Co-Trainer Sebastian Göhner. Mehrfach vergab Pascal Deke per Kopf, auch Lennart Troue und Yanick Bögelsack, der am leeren Tor vorbeischoss, machten es nicht besser. Per Handelfmeter sorgte Troue dann in der 47. Minute fürs 0:1. Erneut Troue nach Gören-Pass in die Tiefe (70.) sowie Bögelsack schossen in der Schlussphase den verdienten Sieg heraus.

SV Wahnebergen - TSV Lohberg 1:5 (1:0). Eine Halbzeit lang tat sich der Titelverteidiger schwer. Coach Ricardo Seidel: „Wir hatten zwei Wochen intensives Konditionstraining, da waren die Beine schwer.“ Außerdem standen Spieler auf dem Platz, die sonst nicht viel Einsatzzeit bekommen. Wahnebergen zeigte sich robust in den Zweikämpfen, operierte mit langen Bällen. Christian Rother gelang auch das 1:0 (11.). Nach dem Wechsel brachte Lohbergs Coach seinen Offensiv-Crack Moritz Ackermann, „dann ist es natürlich ein ganz anderes Match. Nun wurde es auch spielerisch besser.“ Cederic Rosebrock (54.), Christoph Gerdes (66.) und Ackermann per Doppelschlag innerhalb einer Minute (70.) drehten den Spieß zum 4:1 um. Den Schlusspunkt setzte Janik Von-Hollen (83.). vde/vst/kc