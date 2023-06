Aufsteiger TSV Bierden zieht Talent Ersin Demirezen hoch

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Achter Neuer beim TSV Bierden: Ersin Demirezen (rechts) wird von Trainer Mirko Kappmeyer begrüßt. © Verein

Nach dem Aufstieg basteln die Verantwortlichen des TSV Bierden weiter fleißig an einer schlagkräftigen Truppe für die Saison in der Fußball-Kreisliga. Mit Ersin Demirezen haben sie am Mittwoch den bereits achten Neuzugang bestätigt.

Bierden - „Da unsere A-Jugend in der letzten Saison leider nicht am Punktspielbetrieb teilnahm, hat Ersin bereits früh angefangen, bei uns mitzutrainieren. Ihn zeichnen seine Technik und seine Größe aus,“ freut sich Trainer Mirko Kappmeyer auf den 17-jährigen Offensivspieler.

Kappmeyer: „Ans Herrenpensum gewöhnen“

„Ersin wird im August volljährig und kann dann direkt in den Spielbetrieb einsteigen. Auch wenn er sich natürlich noch an das Herrenpensum gewöhnen und an seiner Robustheit arbeiten muss,“ so Kappmeyer weiter. Der Coach bestätigt, dass das Hochziehen eigener Talente einen ganz wichtigen Punkt bei dem Projekt TSV Bierden darstelle.