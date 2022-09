Ernüchterung beim TV Oyten – 2:4

Von: Frank von Staden

Gemeinsam graben in dieser Szene Oytens Christian Czotscher und André Geisler (r.) dem Visselhöveder Patrick Peter das Wasser ab, der aber „Man of the Match“ in dieser Partie war. © Hägermann

Rückschlag am Freitagabend für die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten, die sich auf heimischem Terrain dem VfL Visselhövede mit 2:4 (1:1) geschlagen geben mussten. Dabei mussten beide Teams einige Zeit nachsitzen, fiel im zweiten Abschnitt zweimal die Flutlichtanlage an der Stader Straße aus.

Oyten – Der erste Abschnitt begann für die Hausherren eher schleppend. „Da haben wir uns durch zu viele Fehlpässe und zu schnelle Ballverluste selbst das Leben schwer gemacht“, befand da später Oytens Coach Jan Fitschen, der dann zwar eine frühe Chance für sein Team durch Anton Strodthoff notieren konnte (8.), doch danach verbuchten die Gäste mehr Feldvorteile, waren etwas gedankenschneller und auch griffiger. Und nachdem dann Patrick Peter noch das 0:1 (11.) liegen ließ, als er einen Rathjen-Fehlpass knapp am Gehäuse vorbei setzte, machte es Johann Belsch dann später besser. Ein Angriff von Patrick Peter gut eingeleitet, setzte der Visselhöveder nach einer Flanke per Kopf unhaltbar in die Maschen (22.). Das schien ein leichter Weckruf für die Hausherren zu sein. Denn so langsam bissen sie sich in die Partie, waren nun ebenbürtig und kamen auch schnell zum 1:1 (26.). Das besorgte Cilian Cordes, der einen von Simon Seekamp direkt weitergeleiteten Seeger-Steckpass in die Maschen drückte. Zweimal noch wurde es danach in den 16ern brenzlig. Erst verfehlte Atdhe Haliti hauchzart (37.), dann war es erneut Strodthoff, der eine Kone-Flanke aus sechs Metern im vollen Lauf knapp verzog (41.).

Nach der Pause dasselbe Bild. Wieder fanden die Hausherren nicht gut in die Partie. Und der zweimalige Flutlichtausfall im zweiten Abschnitt trug ebenfalls nicht zur Selbstfindung bei. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass nach einer Ecke der erneute Rückstand fiel. Dieses Mal war Patrick Peter zur Stelle (58.). „Wir indes haben im Angriff kaum Mittel und Wege gefunden. Wir waren viel zu harmlos, konnten nur ganz wenig Druck aufbauen. Das müssen wir zukünftig in den Griff bekommen, sonst wird es für uns noch sehr schwer werden“, haderte da Fitschen, der dann nach einem Konter (75.) auch die Rückwärtsbewegung seines Teams monierte, denn so kassierten die Platzherren das 1:3. Hendrik Seeger hauchte seiner Elf nach einem Freistoß und dem 2:3 (81.) zwar noch etwas Hoffnung ein, doch mit einem Sonntagsschuss und dem daraus resultierenden 4:2 für die Gäste krönte letztlich „Vissels“ bester Akteur, Patrick Peter, seine starke Leistung und sorgte damit für viel Ernüchterung beim TV Oyten. vst