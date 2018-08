2:0 – das Erntefest kann kommen

Bassen - Von Kai Caspers. Einen besseren Einstand für das bevorstehende Erntefest hätten sich die Spieler des Fußball-Bezirksligisten TSV Bassen nicht wünschen können. Am Mittwochabend gelang dem Team von Trainer Uwe Bischoff beim völlig verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg über den Lokalrivalen TV Oyten im fünften Anlauf endlich der erste Saisonsieg. Vermutlich dürfte damit auch der beliebteste Song für den Bassener Erntewagen feststehen. Und der beginnt vermutlich mit den Worten „Derbysieger, Derbysieger...“.

Kein Wunder, dass Uwe Bischoff im Anschluss bestens gelaunt war. „Wir wollten in dieser Saison nicht schon wieder zu Hause gegen Oyten verlieren. Das habe ich meinen Jungs auch klar gemacht. Ich denke, dass man das Resultat auf dem Platz gesehen hat“, verwies Bassens Trainer in erster Linie auf die hohe Laufbereitschaft und extreme Zweikampfstärke bei seiner Mannschaft. Eigenschaften, die auf Seiten des TVO nahezu komplett fehlten. „Haben wir heute überhaupt Fußball gespielt“, flüchtete sich Axel Sammrey fast schon ein wenig in Sarkasmus. Nur, um etwas später dann doch ins Detail zu gehen. „Für den Aufwand, den wir betreiben, ist das einfach zu wenig“, zeigte sich Oytens Trainer extrem enttäuscht und ärgerte sich maßlos über die zahlreichen Stockfehler bei seiner Mannschaft. „Dabei durften wir sogar noch froh sein, dass es zur Pause noch 0:0 steht. Nur ist es dann nach dem Wechsel auch nicht besser geworden.“

Nach einem Abtasten in den ersten 15 Minuten hatten die Bassener in der Folge immer mehr das Kommando übernommen. Dennoch dauerte es bis zur 31. Minute, ehe das Bischoff-Team zur ersten Torchance kam. Nach einem Diagonalball von Heiko Budelmann verpasste Dennis Vöge jedoch den Abschluss. In der 44. Minute hätte Daniel Wiechert die Gastgeber dann aber zwingend in Führung bringen müssen. Mustergültig von Vöge bedient, stand „Hugo“ ganz allein vor TVO-Keeper Benjamin Skupin und hätte sich die Ecke aussuchen können. Doch Wiechert brachte das Kunststück fertig und setzte das Leder neben den Kasten. Somit blieb es beim torlosen Remis zur Pause.

Das änderte sich jedoch unmittelbar nach dem Wechsel. Nach einem Bassener Einwurf in den TVO-Strafraum säbelte Ole Persson über den Ball und Dennis Vöge bedankte sich mit einem satten Schuss ins lange Eck – 1:0 (46.). In den nächsten zehn Minuten ließen es die Gastgeber dann jedoch etwas zu ruhig angehen und wurden dafür fast bestraft. Zunächst traf Ferdi Bezek (57.) nur das Außennetz, ehe nur zwei Minuten später der ansonsten gut aus dem Spiel genommene Pascal Döpke völlig frei vor dem Bassener Tor auftauchte. Doch Bassens Keeper Lukas Schuler war zur Stelle und parierte den Schuss des Oytener Goalgetters. Scheinbar war das genau der richtige Weckruf, den die Bischoff-Elf gebraucht hatte. Angetrieben von David Schymiczek übernahmen die Gastgeber wieder klar das Kommando. Allerdings wurde es ihnen auch leicht gemacht von den Oytenern, die auch weiterhin jegliche Derby-Tugenden vermissen ließen. Der verdiente Lohn dann in der 74. Minute, als Christian Czotscher nach einem Ballgewinn und anschließendem Doppelpass zum 2:0 traf. Was folgte, waren noch zwei gute Chancen des eingewechselten Luca D’Agostino (85./86.), die jedoch jeweils knapp das Ziel verfehlten. Das interessierte nach dem Schlusspfiff bei einer gemeinsamen La-Ola-Welle mit den Fans und dem bevorstehenden Erntefest jedoch niemanden mehr.