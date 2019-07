Das Ergebnis zählt

Riede - Von Kai Caspers. Spielerisch war das alles andere als eine Glanzleistung, was der favorisierte TSV Etelsen Dienstagabend im Fußball-Bezirkspokal beim MTV Riede abgeliefert hat. Aber dafür stimmte am Ende das Ergebnis. Durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg qualifizierte sich das Team von Nils Goerdel für das Achtelfinale und trifft dort am Sonntag am heimischen Schlosspark auf Landesligist FC Verden 04.

Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war auf Seiten der Gäste kaum eine spielerische Linie zu erkennen. Daher war es auch kein Wunder, dass Riede die ersten beiden Chancen hatte. Zunächst scheiterte Constantin Borchers (9.) mit einem Schuss an Etelsens Torhüter Benjamin Skupin, ehe ein Freistoß von Marc Lindenberg (16.) nur knapp über das Tor strich. Nicht von ungefähr fand Gäste-Trainer Nils Goerdel in der Trinkpause auch deutliche Worte. „Ihr müsst endlich mal hochfahren. Außerdem brauchen wir viel zu lange, um Entscheidungen zu treffen“, vermisste er vor allen Dingen das nötige Tempo im Spiel seiner Elf. In der Folge wurde es zwar etwas besser, doch richtig zwingend waren die Etelser dabei nicht. In der 40. Minute wurde ein Kopfball von Riedes Hendrik Meyer dann so gerade noch geblockt, ehe es zur vorentscheidenden Szene kam. „Da haben wir nicht aufgepasst und Etelsen das Tor quasi geschenkt“, verwies MTV-Trainer Marc Wurthmann auf den vermeidbaren Ballverlust von Arne Westermann am eigenen Strafraum. Denn nach Ablage von Bastian Reiners erzielte Jan-Luca Lange mit einem platzierten, aber keinesfalls unhaltbaren Schuss aus 24 Metern, bei dem Marcel Bremer keine Reaktion zeigte, das 0:1 (45.). „Ich habe den Ball gar nicht gesehen, da einige Spieler mir die Sicht versperrt haben“, klärte Riedes Schlussmann auf. Anhand der lautstarken Reaktion auf der Etelser Bank war klar zu erkennen, welche große Erleichterung sich beim Favoriten breitmachte. Das musste auch Goerdel eingestehen: „Das war der Dosenöffner!“

In der zweiten Hälfte waren die Etelser das dominierende Team. Doch Torben Schumacher (54.) und Marvin Just (61.) hätten dem Spiel noch einmal eine andere Richtung geben können. Beide vermochten ihre Chancen aber nicht zu nutzen. Für die Entscheidung sorgte schließlich Alex Ruf, der nach Maßflanke von Mirko Duhn per Kopf auf 2:0 (75.) erhöhte. „Auch da haben wir zuvor unnötig den Ball verloren“, so MTV-Coach Wurthmann. Beim Treffer zum 0:3-Endstand (81.) durch Rene Hinrichs gab Marcel Bremer alles andere als eine gute Figur ab.