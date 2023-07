Erfolgreicher Test für TV Oyten – aber Pröhl droht OP

Von: Björn Lakemann

Mit dem ersten Test durchaus zufrieden: Marc Winter. © Privat

Die Handball-Herren des TV Oyten sind erfolgreich in die Vorbereitung zur Handball-Oberliga gestartet und gewannen ihr erstes Testspiel gegen einen Verbandsligisten.

Oyten – Nach nur einer Hallen-Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die anstehende Oberliga-Saison testete der TV Oyten gegen die HSG Gruppenbühren/Bookholzberg. Und dieser erste Härtetest für das Team des Trainerduos Marc Winter und Lars Müller-Dormann verlief äußerst vielversprechend. Die Hausherren, die ohne die drei Neuzugänge Magnus Pröhl (droht Knie-OP nach Verletzung beim ersten Training), Malte Emigholz, Michel Schack sowie den urlaubenden Keeper Julius Timm antraten, landete einen 44:35 (14:12, 15:11, 15:12)-Sieg.

„Wir sind noch in der Findungsphase. Der erste Auftritt war allerdings bereits vielversprechend und besonders unsere Variabilität im Rückraum hat mir richtig gut gefallen“, bilanzierte Winter nach diesem Erfolg gegen den Verbandsligaaufsteiger. Im Spiel wechselte das Team aus dem Nordkreis ordentlich durch und zeigte im Defensivverbund noch Schwächen. In diesem Test auf Augenhöhe hatte der TVO in jedem Drittel das bessere Ende für sich und zog für den anstehenden Saisonauftakt am 2. September beim Aufsteiger HSG Heidmark aufschlussreiche Kenntnisse.