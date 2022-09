Erfolgreicher Auftakt in ungewohnter Umgebung

Von: Kai Caspers

Zeigte sich gegen Findorff nervenstark: Holtums Christiane Kuhnt. © häg

Auch in ungewohnter Umgebung ließen die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) im ersten Heimspiel der Tischtennis-Bezirksliga nichts anbrennen und gewannen deutlich mit 9:1 gegen die SG Findorff. „Da unsere Halle anderweitig belegt ist, spielen wir aktuell in Luttum und sind froh, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde“, klärt Holtums Christiane Kuhnt auf.

Holtum (Geest) – Da beide Teams mit vier Spielerinnen antraten, wurden auch beide Doppel gespielt. Heike Wahlers und Kuhnt mussten sich erst finden mussten und benötigten fünf Sätze gegen Beekhuis/ Fritz. Ulrike Berger und Karin Wrasse gewannen indes klar in drei Sätzen – 2:0. Im ersten Einzel benötigte Wahlers den ersten Satz als Anlaufzeit. Aufgrund von Schulterproblemen agierte sie sehr zurückhaltend und konnte ihr gewohntes Spiel nicht aufziehen. Erst ab dem zweiten Satz wurde es besser und sie gewann die folgenden Durchgänge deutlich. Kuhnt sah gegen Fritz nach den ersten beiden Sätzen schon wie die sichere Siegerin aus, ehe sie komplett den Faden verlor. Doch im entscheidenden fünften Satz zahlte sich ihre Routine aus – 11:7. Im Anschluss hatten Berger, Wrasse und Wahlers keine Probleme und gewannen zum zwischenzeitlichen 6:0. Das war jedoch nicht das vorzeitige Ende, da ab dieser Saison alle Spiele gespielt werden müssen. Kuhnt konnte gegen die gut aufgelegte und schnell agierende Beekhuis nur den dritten Satz für sich entscheiden – 1:3. Berger und Wrasse hatten wieder keine Probleme und gewannen glatt in drei Sätzen zum 9:1-Endstand. „Das war für uns eine erste Standortbestimmung, zumal wir seit dem Abbruch der vergangenen Saison gar nicht trainiert haben. Außerdem ist es schwierig mit nur einem Hallentag. Ab Oktober könnte uns aber die Halle in Kirchlinteln wieder zur Verfügung stehen. Dann gibt es auch wieder richtige Heimspiele“, so Kuhnt. kc