Enes Acarbay schnürt Doppelpack beim Ottersberger 3:2-Erfolg

Auch Dominik Rosenbrock (vorn) ließ in Westercelle beim 3:2 eine Großchance verstreichen. Foto: von Staden

Ottersberg – Erfolgreicher Saisonauftakt für Landesliga-Aufsteiger TSV Ottersberg. So setzte sich das Team von Coach Jan Fitschen beim Mitaufsteiger VfL Westercelle knapp mit 3:2 (3:1) durch, lieferte dabei aber zwei grundverschiedene Halbzeiten ab.

Mit der ersten war Fitschen mehr als zufrieden, bemängelte einzig und allein die Chancenverwertung: „Da müssen wir höher führen. Westercelle fand in den ersten 45 Minuten im Grunde gar nicht statt. Und nach der Pause haben wir es dann selbst spannend gemacht, weil wir quasi den Spielbetrieb eingestellt haben.“

Bereits nach fünf Minuten durften die Gäste erstmals jubeln, als Enes Acarbay einen an ihn selbst verursachten Strafstoß eiskalt verwandeln konnte. Das 2:0 dann bereits nach 26 Minuten. Nach feiner Kombination war Egzon Percani zur Stelle. Und in der 40. Minute gar das 3:0, als erneut Enes Acarbay flach ins untere Eck traf. Dazwischen hätten je zweimal Percani und Acarbay völlig freistehend erhöhen müssen. Und auch Dominik Rosenbrock brachte den Ball nicht im Tor unter, als er allein auf den VfL-Keeper zueilen durfte. Per Sonntagsschuss nutzte dann Philipp Garmann die erste Westerceller Chance zum Anschlusstreffer (45.).

Nach der Pause dann ein völlig anderes Spiel, nun investierte der TSV nur noch das Notwendigste. „Das hat mir gar nicht gefallen. Andere Mannschaften hätten das eiskalt bestraft“, maulte da Fitschen, der dann nur noch das 2:3 der Hausherren (62.) notieren musste. Erneut war dabei Garmann zur Stelle. In einer leicht hektischen Schlussphase sah dann noch Ottersbergs Martin Janot Gelb-Rot – letztlich ohne Auswirkung (88.). vst