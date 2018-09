Energieleistung bleibt am Ende unbelohnt – Vampires verlieren 23:25

Oyten - Nach der 23:25 (12:9)-Niederlage zum Saisonauftakt beim HSV Solingen-Gräfrath 76 machte Jörg Leyens aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Das ist richtig ärgerlich. Wir haben dem Favoriten alles abverlangt. Von daher hätten wir einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt“, verdeutlichte der Trainer des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires.

Letztlich waren für Leyens am Ende Kleinigkeiten entscheidend. Daher gab es von ihm auch überhaupt keine Vorwürfe. Ganz im Gegenteil: „Vor allen Dingen in der Abwehr haben wir ein starkes Spiel gezeigt. Lediglich in den entscheidenden Phasen fehlte es etwas an der nötigen Konzentration. Aber darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Daher gucken wir nur nach vorne und nehmen den Schwung in die kommenden Aufgaben mit.“

Noch in der Anfangsphase hatten die Vampires klar den Ton angegeben und sich nach dem 2:2 (7.) auf 7:3 (14.) abgesetzt. „Danach hätte es sogar noch deutlicher werden können“, verwies Leyens auf einige vergebene Chancen. So aber verkürzte Solingen auf 8:9 (25.), ehe sich der TVO zur Pause doch wieder auf 12:9 absetzte. In der zweiten Hälfte legte Pia Franke zwar zum 14:10 (32.) nach, doch fortan kamen die Gastgeberinnen mit ihren starken Rückraumspielerinnen Mandy Reinarz und Vanessa Brandt besser ins Spiel. Beim 16:17 (43.) sahen sich die Vampires dann auch erstmals einem Rückstand gegenüber. Dennoch ließ sich das Leyens-Team nicht abschütteln und hatte nach dem 22:22 (57.) durch Lisa Bormann-Rajes in Unterzahl noch alle Trümpfe in der Hand. Als sich die Gäste beim 22:23 jedoch einen Fehler erlaubten und Brandt im Gegenzug das 24:22 für den HSV erzielte, war die Vorentscheidung gefallen.

TV Oyten Vampires: Kahler, Newbern - Wiebke Meyer (1), Goldschmidt, Engelke (7/3), Bertram, Bormann-Rajes (6), Webner, Franke (2), Kokot (5/1), Schulz (1), Anna-Lena Meyer (1), Lange. J kc