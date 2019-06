Am Ende geht die Puste aus

Beachvolleyball: Mallon/Sagajewski Vierte beim Top-Turnier in Wolfenbüttel

+ Nils Mallon und Ole Sagajewski (r.) überzeugten beim Top 10-Turnier in Wolfenbüttel. Foto: privat

Baden – Starke Vorstellung der beiden Badener Beachvolleyballer Ole Sagajewski und Nils Mallon bei ihrem ersten gemeinsamen Top 10-Turnier am vergangenen Wochenende. So stieß die Paarung trotz stärkster Konkurrenz in Wolfenbüttel bis ins Halbfinale des 16er-Feldes vor, ehe dort dann die Puste ausging und letztlich nach zwei hauchzarten Niederlagen Platz vier zu Buche stand.