Oytens Drittliga-Handballerinnen verlieren 33:38 in Aldekerk

Oytens Anna-Lena Meyer (am Ball) musste in Aldekerk ab der 46. Minute zuschauen, erhielt nach einem Foulspiel die Rote Karte.

Oyten – Derzeit trudeln Oytens 1. Handball-Frauen auf der letzten Felge durch die 3. Liga. So reiste das Team um Coach Jörg Leyens am Wochenende nur mit einem Rumpfteam zum Auswärtsspiel beim TV Aldekerk 07 und musste trotz einer ständigen Führung bis zur 43. Minute noch eine schwer zu tragende 33:38 (18:15)-Niederlage im Gepäck heimschleppen.

„Wir hatten gerade einmal drei Auswechselspielerinnen auf der Bank. Nach der Disqualifikation von Anna-Lena Meyer in der 46. Minute, die ich ein wenig hart fand, waren es gar nur noch deren zwei. Dafür haben wir es lange gut gemacht. Wir haben das Bestmögliche aus unserer derzeitigen Situation herausgeholt. Es gibt also gar nichts zu kritisieren, auch wenn die Mannschaft sich jetzt einige Selbstvorwürfe macht, weil sie entscheidende Bälle weggeschenkt hat. Aber das war zu einer Phase, als die Kräfte und damit auch die Konzentration langsam schwanden“, lobte der TVO-Übungsleiter später vor allem die Einstellung seiner Spielerinnen, die auch noch bissen, als die Puste bereits im roten Bereich stand.

Den Start legten die Oytenerinnen wie im Bilderbuch hin. Die Deckung stand gut, im Angriff wurde konsequent verwandelt. So hieß es nach dem Treffer von Anna-Lena Meyer schnell 5:2. Und auch zur Pause war noch alles im Lot, als Lisa Bormann-Rajes auf 18:15 für die Vampires stellt.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild. Die Gäste kamen durch Bormann-Rajes zum 26:23, hinten hielt Keeperin Romina Kahler, die unter der Woche ihre Zusage für eine weitere Saison gab, den Laden dicht. Doch so langsam schwanden die Kräfte, bekam Aldekerk nun mehr und mehr Oberwasser. Leyens: „Die Gastgeberinnen haben dann individuell in den richtigen Phasen zugeschlagen.“ Vor allem Angelina Huppers (11/5 Tore) sowie Birga van Neerven (8) traten da in den Vordergrund. „Am Ende haben wir dann aufgemacht, noch einmal alles riskiert. So kam dann dieses etwas verfälschte Ergebnis zustande“, klärte Leyens auf. vst