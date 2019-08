Am Ende ist dann doch die Luft raus

Völkersen – Bereits vor dem abschließenden Saisonspiel beim TV Bergkrug stand der Oberligatitelgewinn der Tennis-Herren 60 des TC Völkersen und der damit verbundene fünfte Aufstieg in Serie fest. Daher fiel die knappe 4:5-Niederlage nicht mehr ins Gewicht.

„Wir freuen uns extrem über die gelungene Saison. Fünfmal in Folge aufzusteigen ist keine Selbstverständlichkeit und gerade für unseren kleinen Verein eine überragende Sache. Nun treten wir im kommenden Jahr in der zweihöchsten Klasse, der Nordliga an. Dort geht es für uns natürlich vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt“, so Völkersens Michael Schmitz. Die etatmäßige Nummer zwei war zum Saisonkehraus aufgrund einer Verletzung zum Zuschauen verurteilt. Er beobachtete eine Partie, die aufgrund des Wetters von vielen Unterbrechungen geprägt war. Aus den Einzeln holten die Gäste drei Punkte. Seine starke Saison, die er ungeschlagen beendete, krönte Manfred Goetjes mit einem verdienten Zweisatzsieg. Manfred Meyer nutzte eine Regenpause, um einen Satzrückstand noch in einen Sieg zu verwandeln. Zudem gewann Friedrich Kahrs souverän. Volker Velewald, Werner Kreutzträger und Jürgen Maack konnten ihre Duelle zwar ausgeglichen gestalten, mussten sich letztlich aber geschlagen geben. „In den Doppeln war uns anzumerken, dass die Luft raus war“, so Schmitz, der ein Lob an das dritte Doppel verteilte. Manfred Goetjes und Frank Held spielten stark auf und sicherten ihrem Team zumindest noch einen vierten Punktgewinn.