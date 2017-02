Niedersachsenliga-Korbballerinnen halten Klasse

Emtinghausen - Am letzten Spieltag der Saison mussten die Niedersachsenliga-Korbballerinnen des TSV Emtinghausen in den Kampf gegen den Abstieg ziehen. Trotz zwei schwerer Spiele gegen den Silber- und Bronzemedaillengewinner, die verloren gingen, verließ das Team in gewisser Weise als Sieger die Halle in Brinkum, konnte aber durch die 1:3 Punkte des FTSV Jahn Brinkum den Klassenerhalt bejubeln.

TSV Emtinghausen – FC Gessel-Leerßen 2:7 (2:4). Die Zenker-Mannschaft hatte sich einiges vorgenommen, um dem starken Gegner Paroli zu bieten. Dieses Vorhaben konnte aufgrund von vielen Flüchtigkeitsfehlern und schlechter Chancenverwertung nicht in die Tat umgesetzt werden. Während Gessel in Führung lag, nahm das

Gegen Stöcken beste Saisonleistung gezeigt

Spiel kurz vor der Pause langsam Fahrt auf, denn durch einen Strafwurf von Birthe Meyer gelang der Anschlusstreffer. Der Gegner zogen danach aber das Tempo an und nur Sarah Hahmann gelang es noch einen Konterheber zu verwandeln. In der zweiten Hälfte konnte das abstiegsbedrohte Team nichts mehr ausrichten.

TSV Emtinghausen – TB Stöcken 5:6 (4:3). Dank der Ergebnisse anderer Teams war in der Zwischenzeit bekannt geworden, dass der Abstieg abgewendet wurde. Daraufhin kam von Trainerin Yvonne Zenker die Ansage, gegen Stöcken ohne Druck und unbeschwert aufzuspielen. Dieses Mal setzte ihre Mannschaft den Plan um, sie machte es dem Favoriten schwer und war kurz davor, diesem zwei Punkte zu klauen. Durch zwei Strafwürfe ging der TSV in Führung und verteidigte die bis zur Halbzeit. Erst in der 34. Minute gelang es dem TB erstmals in Front zu gehen. Lena Dittmann glich durch einen Distanzwurf aber wieder aus. 60 Sekunden vor Schluss fiel letztlich doch noch der Siegtreffer der Stöckener.

„Gegen Gessel sind zwei Treffer einfach zu wenig, aber gegen Stöcken haben wir wahrscheinlich unser bestes Spiel der ganzen Saison gemacht. Schade ist dann natürlich, dass der Einsatz so kurz vor Schluss nicht doch belohnt wurde. Glücklicherweise haben wir den Abstieg verhindern können und müssen als Drittletzter auch nicht in ein Relegationsspiel“, konstatierte Yvonne Zenker nach dem Spieltag.

TSV Emtinghausen: Birthe Meyer (2 Körbe), Sarah Hahmann (2), Lena Klinker (2), Louisa Fenken (1), Kristin Bollhorst, Alina Schumacher, Nele Westermann, Jana Bollhorst. J nk