Emtinghausens Heike Witte holt Ehrenpunkt beim 1:9 gegen Holtum

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Gewann das Derby in Emtinghausen 9:1 mit Holtum: Ulrike Delventhal. © Archiv

Der Favorit setzte sich durch: Im Bezirksliga-Derby feierten die TT-Damen des TSV Holtum (Geest) ein klares 9:1 beim TSV Emtinghausen.

Emtinghausen – Die Gastgeberinnen sind immer noch krankheitsbedingt gebeutelt und traten wieder nur zu dritt an. Beim Doppel Ulrike Delventhal/Karin Wrasse gegen Susanne Burkel/Heike Witte untermauerte das Emtinghauser Duo, dass es immer zusammenspielt, es harmonierte sehr gut. Trotzdem konnten Delventhal und Wrasse mit ihrer Grundsicherheit gegenhalten und in vier knappen Sätzen gewinnen.

Karin Wrasse muss hart kämpfen

In der ersten Einzelrunde wurden alle Spiele glatt in drei Sätzen von den Holtumerinnen gewonnen. In Runde zwei musste sich nur Almut Assmann einer sicher und dominant aufspielenden Witte in drei Sätzen geschlagen geben. Die anderen beiden Spiele wurden dann wieder ohne weitere Schwierigkeiten gewonnen. In der letzten Einzelrunde benötigte nur Wrasse nochmals im Abschlussspiel vier Sätze gegen Emtinghausens Nummer eins Susanne Burkel. Am Ende stand aber ein klares 9:1.

„Das Doppel haben wir leider sehr knapp im vierten Satz mit 16:18 verloren. Ich konnte gegen Almut Aßmann noch auf 1:4 verkürzen. Ansonsten waren uns die Holtumerinnen schon sehr überlegen und haben verdient gewonnen“, resümierte Emtinghausens Kapitänin Heike Witte.