Emrah Tavan: „Habe Bock auf die Aufgabe“

Langwedel - Von Ulf von der Eltz. Das Suchen hat ein Ende: Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen hat ein neues Trainer-Duo – Emrah Tavan und Faruk Senci übernehmen als gleichberechtigte Coaches. „Wir hatten sie nach der Entlassung von Dariusz Sztorc immer in Hinterhand. Beide sind nun die beste Lösung für den Verein“, erläuterte Rolf Korb am Montagabend. Der Vorsitzende gab auch zu verstehen: „Es war natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit schwer, zu diesem Zeitpunkt eine adäquate Lösung zu finden. Entweder sind die Kandidaten gebunden oder kommen aus den Zusagen für ihren neuen Verein nicht heraus.“

Tavan geht mit voller Motivation in die Mission, nachdem er zunächst nur die Einheiten geleitet hatte, damit es weitergeht: „Ich habe Bock auf die Aufgabe. Als klar wurde, dass es kaum möglich ist, so schnell einen Trainer zu verpflichten, habe ich meine Zusage gegeben. Ich kenne alles hier aus dem Eff-Eff, da wollte ich niemanden im Stich lassen.“ Und der 28-Jährige betonte: „Die Jungs machen voll mit, sind mit Spaß bei der Sache, also ist es eine gute Idee.“ Als Ziel nimmt sich Tavan einen guten Saisonstart vor und peilt längerfristig den Klassenerhalt mit dem Verein an, in dem er selbst vieles mit aufgebaut hat.

Tavan bringt Erfahrungen aus dem Jugendbereich mit, Senci hatte bis zur vorletzten Saison den 1. FC Rot-Weiß Achim in der Bezirksliga unter seinen Fittichen gehabt. Die Zusammenarbeit mit dem Gespann ist für die komplette Punktrunde vorgesehen, wobei Korb auf Nachfrage dieser Zeitung jedoch erwähnte: „Wir werden uns in der Winterpause unterhalten und schauen, wie diese Konstellation läuft.“ Da sowohl Tavan als auch Senci mit dem Spielen nicht aufhören wollen, steht ihnen in diesem Fall künftig Benjamin Lutz an der Seitenline als Unterstützung zur Verfügung. Seinen Posten als sportlicher Leiter behält Lutz.

Korb präsentierte am Montag unterdessen gleich sieben Neuzugänge: Offensiv-Außen Hermann Babe kommt vom Bezirksliga-Rivalen SVV Hülsen, Eddy Kelsch und Arthur Pfannenstiel vom Kreisligisten SV Hönisch. Gentian Gjukolli wechselt vom FC Verden 04 II an den Burgberg, Dominik Bockstetter vom TSV Achim II. Andre Weiland trug bisher das Trikot des FC Walsede, während Suriyan Pamplong vom SV Baden losgeeist wurde.