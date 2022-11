Für Uphusens Emrah Tavan gilt: „Verlieren ist verboten“

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Nach Gelbsperre wieder dabei: Uphusens Rasho Chicho (Mitte). Archiv © Hägermann

Da treffen zwei Teams aufeinander, die beide mit dem Rücken zur Wand stehen: Im Duell der Fußball-Landesliga tritt der TB Uphusen am Sonntag (14 Uhr) beim FC Hambergen an.

Uphusen – Klar, dass Co-Trainer Emrah Tavan Zählbares von seiner Elf erwartet: „Jeder Punkt ist jetzt wichtig, wobei ein Remis für beide eigentlich zu wenig sein dürfte. Ein Sieg würde uns schon richtig helfen.“ Zumindest mit leeren Händen will Tavan keinesfalls die Heimreise antreten. Daher bringt er es ganz einfach auf den Punkt: „Verlieren ist verboten.“

Wobei sich der Langwedeler auf einen Gastgeber einstellt, der beißen und kratzen wird – halt alles reinlegen wird, was geht. Allerdings genießt Hambergen auch seinen fußballerischen Respekt: „Vor allem in der Offensive warten da gute Spieler auf uns. Ich kenne die Mannschaft ja aus vielen Duellen mit dem FSV, eigentlich dürfte sie nicht so weit unten stehen.“ Nach dem 0:4 des TBU gegen Verden werde Hambergen noch auf Verunsicherung der Arenkamp-Kicker hoffen.

Rasho Chicho nach Sperre wieder dabei

Oberstes Gebot für Tavan: „Wir müssen endlich mal defensiv stabil auftreten und einen Rückstand vermeiden. Dann natürlich die Chancen, die wir ja immer haben, auch mal konsequent nutzen.“ Personell kann Coach Christian Ahlers-Ceglarek aus dem Vollen schöpfen und die abschließenden Einheiten auf sich wirken lassen. Auch Rasho Chicho steht nach abgesessener Gelb-Sperre wieder im TBU-Kader.