Golf: Emma Alessia Delwes trägt den Adler auf der Brust

Von: Ulf Horst von der Eltz

Den Adler auf der Brust: Emma Alessia Delwes, Golferin aus Kirchlinteln, freut sich über die Nominierung für den Jugend-Nationalkader U18. Es ist der Lohn für die zahlreichen Erfolge im vergangenen Jahr. © privat

Emma Alessia Delwes zündet die nächste Stufe: Die Golferin aus Kirchlinteln wurde nach ihrem erfolgreichen Jahr 2022 für den Jugend-Nationalkader U18 nominiert. Mit dem Adler auf der Brust stehen der 17-Jährigen herausfordernde zwölf Monate bevor. Die Schülerin hofft dabei auf das Ticket für die Europa-Mannschaftsmeisterschaft.

Kirchlinteln – Was für ein Start ins neue Jahr für Emma Alessia Delwes: Die Golferin aus Kirchlinteln wurde nach ihren Erfolgen 2022 für den Jugend-Nationalkader U 18 nominiert. „Ich freue mich, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Und ich bin natürlich stolz, Deutschland bei den Turnieren zu vertreten“, blickt das Teammitglied des GC Hannover auf spannende zwölf Monate.

Damit erklimmt die 17-Jährige die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Mittlerweile steht die amtierende nationale AK18-Vizemeisterin in der deutschen Rangliste ihrer Altersklasse auf dem dritten Platz, belegt Rang 83 in Europa sowie 676 in der Welt.

Für die Schülerin des Gymnasiums am Wall in Verden dürfte das Jahr 2023 auch äußerst herausfordernd werden: „Nun heißt es, die Reisen in Europa mit der Nationalmannschaft und das herannahende Abitur unter einen Hut zu bringen. Aber wie heißt es so schön: Ohne Fleiß kein Preis.“

Schon im Februar steht ihr erstes Turnier in Spanien auf dem Programm. Bis dahin werde sie noch an ihrem Golfspiel feilen und mentale Stärke generieren. Mit einem großen Ziel vor Augen: „Ich möchte für die Europa-Mannschaftsmeisterschaft (EMM) nominiert werden. Dafür werde ich mein Bestes geben!“

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Garbsen

Das vergangene Jahr hielt zahlreiche Höhepunkte für Emma Alessia Delwes bereit. Im Frühling hatte der Bundestrainer die Kirchlintlerin mit einer Einladung zu zwei Trainingswochen auf Mallorca und Portugal überrascht. Es folgten Turniere in Schottland und in Frankreich. „Da erlernte ich vor allem nochmals mentale Fähigkeiten“, blickt die angehende Abiturientin auf eine sportlich steile Entwicklung zurück.

Insgesamt sechs Turniersiege schlossen sich an mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft im Juni im Golfclub Varus. Aber auch zweite Plätze seien Ausdruck der Leistungsverbesserung gewesen. Bei den Bavarian Youth Open im August war Delwes noch chancenlos Zweite hinter der Siegerin aus München geworden – um beim Saisonhöhepunkt, der Deutschen Meisterschaften in Travemünde, mit dem Vizetitel mehr als zufrieden zu sein. Mit guten Runden verbesserte das Golftalent sein Handicap auf -5,3.

Auch mit dem Damenteam des GC Hannover feierte Emma Alessia Delwes einen Riesenerfolg: Ende August glückte der langersehnte Aufstieg in die 1. Bundesliga. Dafür durfte sich die aufstrebende Golferin aus dem Kreis Verden samt Kolleginnen Mitte Januar ins Goldene Buch der Stadt Garbsen eintragen. So kann es weitergehen im Jahr 2023.