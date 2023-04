Golf: Kirchlintlerin Emma Alessia Delwes besteht internationale Feuertaufe

Von: Ulf Horst von der Eltz

Erfolgreich auf internationalem Grün: Emma Alessia Delwes (Mitte) belegte im Nationalteam mit Emily Krause (links) und Agnes Fischer bei der European Nations Championship im spanischen Sotogrande den dritten Platz. © DGV

Internationale Feuertaufe im Nachwuchskader des Deutschen Golfverbandes (DGV) bestanden: Emma Alessia Delwes aus Kirchlinteln landete mit dem Junior Team Germany bei der European Nations Championship im spanischen Sotogrande nach spannendem Finale auf dem starken dritten Platz.

Kirchlinteln – Mit dem Ergebnis und der gesammelten Erfahrung zeigte sich die gerade volljährig gewordene Golferin zufrieden: „Als Rookie war es mir vorbehalten, mich an sehr schwierige Plätze zu gewöhnen und nicht nur das Streichergebnis zu liefern. Das ist mir gelungen. Ich habe viel lernen können, wie man perfekt gepflegte und schnelle Grüns bespielen muss.“

Zusammen mit Maria-Agnes Fischer (Münchener GC) und Emily Krause (GC Berlin-Wannsee) benötigte Emma Alessia Delwes in vier Runden 594 Schläge. Damit lag Titelverteidiger Deutschland nur zwei Schläge hinter Finnland, die siegreichen Spanierinnen spielten mit 581 Schlägen ein souveränes Turnier. Pro Runde waren aus dem Trio zwei Talente in die Wertung gekommen. „Ich habe zwei 70er-Runden gespielt, von denen eine unser Team in der Wertung helfen konnte“, freute sich Delwes.

Zur Vorbereitung auf die European Nations Championship war sie nach intensiven Trainingseinheiten in einem Verdener Gym sowie auf den Anlagen des GC Hannover, für den sie in der Damen-Bundesliga startet, und des GC Verden zusätzlich mit dem Nationalteam zu Trainingswochen auf Mallorca, Barcelona und Portugal unterwegs gewesen. Ferner spielte sie ein internationales U21-Turnier in der Nähe von Paris.

Bei Turnier in Frankreich auf Rang neun

Dort hatten sich 120 Aktive fürs Hauptfeld qualifiziert, die über fünf Tage mit Zählspiel und Matchplay den Sieger suchten. Die ersten 32 Spielerinnen qualifizierten für den Esmond-Cup, dem finalen Matchplay. „Ich war sehr zufrieden mit einem Ergebnis von +1 nach 36 Löchern. Das brachte mich unter die letzten 16 Paare“, absolvierte die Kirchlintlerin ein erfolgreiches Turnier.

Gegen die Finnin Virtanen zog sie mit 2 auf in die Runde der letzten acht Paare ein. Hier war gegen die starke Spanierin Canado Espinal, Nummer 126 der Weltrangliste, aber mit 3&2 das Turnier beendet: „Über den geteilten neunten Platz und die Leistung freue ich mich sehr. Mein eigentliches Ziel war, den Cut zu schaffen.“ Ab Mai stehen weitere große Turniere an: „Dabei muss ich immer die Abiturvorbereitungen im Auge behalten“, sieht sich die Kirchlintlerin vor riesigen Herausforderungen.

Die nächsten Stationen für Emma Alessia Delwes: 4. bis 7. Mai: Deutsche Damen Lochspielmeisterschaft im GC Hannover, 13./14. Mai: 1. Bundesliga 1. Spieltag, 18. bis 21. Mai: 82. German International Ladies Amateur Championship Frankfurter GC, 1. Juni: German Boys and Girls Open AK bis 18 GC St. Leon Rot, 27./28. Mai: 1. Bundesliga 2. Spieltag.