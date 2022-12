Dennis Emigholz mit Monsterparaden – TSV Daverden feiert 30:29

Von: Björn Lakemann

Durch die Löwen-Abwehr: Niklas Wehrkamp erzielte drei Tore bei Daverdens 30:29. © häg

Was für ein wichtiger Sieg für den TSV Daverden: In der Handball-Verbandsliga feierte die Schweitzer-Sieben am Sonntagabend ein 30:29 über die Hunte-Aue Löwen und schöpfen damit neuen Mut im Abstiegskampf.

Daverden – „Den letzten Ball musste ich einfach halten. Um den Klassenerhalt zu schaffen, müssen wir einfach weiter unsere Heimspiele gewinnen. Wir können es doch“, strahlte Dennis Emigholz, Keeper des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden, nach seiner finalen Parade beim hauchdünnen 30:29 (14:14) vor eigener Kulisse gegen die Hunte-Aue Löwen. Der 22-Jährige kam allerdings erst zu Wort, als er sich aus dem emotionalen Jubelknäuel der Grün-Weißen befreit hatte.

Schweitzer: „Endlich mal erzwungen“

Sein Trainer Christoph Schweitzer pustete erst mal durch. „Das war so wichtig und wir haben diesen Sieg endlich mal erzwungen.“ Dabei erwiesen sich die Löwen als äußerst bissig und hatten den Sieg ihrerseits zum Greifen nahe.

Die Gäste starteten klasse ins Match und legten schnell ein 3:0 vor. Daverden kam erst im Spiel an, als der fehlerbehaftete Rückraumschütze Lennat Fettin in Minute sechs den ersten TSV-Treffer setzte. Doch die Dominanz der Löwen setzte sich bis zum 5:8 (15.) fort. Nun übernahm der TSV angeführt vom brettstarken Maximilian Fromm das Kommando. Apropos Fromm: Der verlor nach seiner Bude zum 7:8 (17.) zwar sein Stirnband – aber nicht seine Überzeugung.

Fromm überträgt Überzeugung

Diese übertrug der Youngster auf seine Mitspieler und spätestens nach der ersten Führung (11:10, 24.) durch den treffsicheren Kreisläufer Niklas Wehrkamp waren die zahlreichen Zuschauer mitgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Keeper Emigholz bereits drei klasse Löwen-Flachwürfe passieren lassen müssen. Doch Nummer vier fischte der Etelser, der am Ende auf unfassbare 19 Paraden kam.

Nach dem Remis beim Seitentausch hatten die Gäste erneut den besseren Start. Doch der Tabellenvorletzte nahm nun das Handballerherz in beide Hände. Dem nach der Pause ins Spiel gekommenen Linkshänder Marvin Bartels gelang per Doppelschlag die erneute Führung – 18:17 (39.). Mit Löwenmut kamen die Gäste allerdings zurück und hatten beim 26:28 (56.) und Ballbesitz den Schlüssel zum Sieg auf dem Silbertablett.

Wilkens trifft 13 Sekunden vor Ende

Jetzt wurde Emigholz quasi unüberwindbar und mit einem 4:1-Lauf sorgten die Grün-Weißen beim 30:29 (Boyke Wilkens traf 13 Sekunden vor dem Ende) für dringend benötigte Hoffnung im Abstiegskampf. Co-Trainer Stefan Honscha war überglücklich: „Das Motto für heute lautete, dass alle bis zum Ende hellwach bleiben sollten. Das hat geklappt und solch knappe Siege schmecken besonders gut.“

Tore für den TSV Daverden: Fromm (6),Fastenau (4), Koröde (4), Fettin (4), Wilkens (3), Bartels (3), Wehrkamp (3), Beuße (2), Klimach (1).