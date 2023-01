Malte Emigholz lässt TSV Daverden II spät jubeln - 31:30

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Trug fünf Tore zum 31:30-Sieg des TSV Daverden II am Freitagabend II bei: Luca Hördt (am Ball), der sich hier Hollenstedts Marcel Hebestreit gegenüber sah. © Hägermann

Was für ein Krimi mit einem glücklichen Ende für den TSV Daverden II: Das von Trainer Henning Meyer, der Torsten Liebrum vertrat, feierte im Duell der Handball-Landesliga am Freitagabend ein 31:30 (15:15) über den TuS Jahn Hollenstedt und fuhr somit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Das Siegtor erzielte Malte Emigholz 18 Sekunden vor Schluss.

Daverden – „Das hätte heute nach beiden Seiten kippen können. Wir haben am Ende auch das nötige Glück gehabt“, atmete Trainer Meyer tief durch. Das verdiente Bierchen gönnte er sich mit seinen Schützlingen hinterher dennoch. „Es war eine kollektiv gute Leistung, in einigen Phasen machten wir uns das Leben nach Führungen durch unnötige Zeitstrafen selbst schwer“, ergänzte der Coach.

Das hätte heute nach beiden Seiten kippen können. Wir haben am Ende auch das nötige Glück gehabt.

Die Grün-Weißen erwischten einen prima Start, lagen nach vier Minuten durch Patrick Mannigs Treffer 3:0 in Front. Aber die Hollenstedter berappelten sich und glichen nur drei Minuten später zum 5:5 aus. Es entwickelte sich weiter eine Achterbahnfahrt, in der Daverden wieder auf 11:7 (15.) abermals durch Emigholz davonzog. Bis zur 24. Minute holten der TuS zum 15:15 auf – auch zur Pause blieb es beim 17:17 komplett ausgeglichen.

So setzte es sich im zweiten Abschnitt fort, der mit zehn Treffern erfolgreichste Daverdener Patrick Mannig legte das 26:24 auf (49.). Die Gäste fighteten jedoch erneut zurück, Hebestreit brachte sie sogar beim 30:29 (58.) erstmals in Führung. Die Dramatik hatte ihren Höhepunkt indes noch nicht erreicht: Jan-Malte Jodat glich zum 30:30 aus, 18 Sekunden vor Schluss ließ Emigholz die Hausherren mit dem 31:30-Siegtor so richtig abfeiern. Auf der Platte ging es zum Ende aber noch hitzig zu.

Daniel Beinker fügt sich nahtlos ein

Wichtig für Meyer war, dass „sich Daniel Beinker nach seinem Auslandsaufenthalt nahtlos in die Mannschaft eingefügt hat – als wäre er nie weggewesen.“ Darüber hinaus hatte sich das Abwehrtraining der Grün-Weißem ausgezahlt, die Unterstützung von Emigholz aus der Ersten verfehlte ihre Wirkung ebenfalls nicht.

Tore: Wittrock (1), L. Hördt (5), J. Hördt (2), Wendt (1), Jodat (1), J. Penczek (1/1), Mannig (10/6), L. Penczek (2), Emigholz (6), Beinker (1).