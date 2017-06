Embser Reinhard Leprich vollzieht Tapetenwechsel

Embsen - Nach dem Abstieg des TSV Embsen aus der Handball-Landesklasse ist für Spielertrainer Reinhard Leprich die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen. Zur kommenden Saison wechselt der 38-Jährige als Coach zum Landesliga-Aufsteiger SG HC Bremen/Hastedt II. „Ich sehe die zweite Mannschaft als Pool für die Oberligatruppe. Dort sind viele junge Spieler, die schon das handballerische Rüstzeug haben“, hofft Leprich auf einen Neustart bei der Oberliga-Reserve nach vier Jahren in Embsen.

Am Dienstag teilte der ehemalige Akteur des Handball-Zweitligisten SG Achim/Baden (2002 bis 2005) seinen Jungs die Beweggründe für seinen Wechsel mit. Beim TSV Embsen, der in der nächsten Spielzeit in der Regionsoberliga antritt, hätte es nicht „allzu viele Lockmittel für einen Verbleib“ gegeben. Somit sei der Schritt nur konsequent und folgerichtig.

Für Leprich ist damit die Chance gegeben, ein gut aufgebautes Team aus der Hansestadt langfristig zu entwickeln. Damit tritt er in die Fußstapfen von Spielertrainer Majk Skoric, der auch mal bei der SG Achim/Baden spielte. „Reinhard wird bei uns nur als Coach tätig sein. Skoric baut in Bremen-Nord ein Haus. Um unser ehrgeiziges Ziel Klassenerhalt zu realisieren, waren wir uns alle einig, dass regelmäßiges Training unbedingt nötig ist“, gibt Mark Franke, Abteilungsleiter beim Hastedter TSV, bereitwillig Auskunft.

Spannung ist gegeben, weil Leprich und seine neue Mannschaft auf gleich sechs Teams aus dem Handballkreis Verden trifft. „Da gibt es ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Doch in Bremen sind die Mittel da, um in der Landesliga zu bestehen“, ist „Lepi“ gespannt auf sein erstes Trainer-Engagement an der Weser.

