Beach-Volleyball: Elling/Wehrkamp träumen von Berlin

Von: Frank von Staden

Patrick Elling (links) und Ben Wehrkamp hoffen nach ihrer Silbermedaille bei den NWVV-Beachmeisterschaften nun auf eine Nominierung für die DM in Berlin. © privat

Die Badener Beach-Volleyballer Patrick Elling und Ben Wehrkamp holten am Wochenende Silber bei den NWVV-Meisterschaften und träumen jetzt von ihrer ersten Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften, die in Berlin stattfinden werden.

Buchholz/Baden – Gleich zwei Badener Beach-Volleyballteams stellten sich am Wochenende in Buchholz der starken Konkurrenz bei den Nordwestdeutschen (NWVV) Meisterschaften in den Klassen U18 und U19. Groß war der Jubel am Ende in der U18 bei Patrick Elling und Ben Wehrkamp, die zwar das Finale hauchzart nach spannenden drei Sätzen mit 1:2 verloren, „doch jetzt könnte ein kleiner Traum in Erfüllung gehen, wenn wir als Vizemeister wie die Finalsieger zur DM nach Berlin fahren dürften“, jubelte Patrick Elling vom TV Baden später euphorisch. Auf Platz drei landeten Badens Bennet Decker und Noah Landon (TSV Winsen/Luhe).

Aufgrund des bisherigen Abschneidens des Duos Landon/Decker in dieser Saison im Sand war es im Vorfeld in der Setzliste auf Rang eins platziert worden, Elling/Wehrkamp wurden hier auf Platz vier geführt. Beide Teams wurden dann auch schnell ihrer Favoritenrolle in der Vorrunde gerecht. Während sich Decker/Landon in ihren ersten beiden Partien ganz locker mit jeweils 2:0 Sätzen durchsetzen konnten und so Platz eins in der Gruppe A belegten, leisteten sich Elling/Wehrkamp in der Gruppe B zwar einen Satzverlust, dominierten aber ebenfalls mit zwei Siegen die Vorrunde.

Auch im Achtel- sowie im Viertelfinale ließ das Badener Quartett, Noah Landon spielte bis zur abgelaufenen Saison noch für den TVB, nichts anbrennen. So kam es dann im Halbfinale zum Showdown der Vereinskontrahenten, in dem Decker/Landon im Grunde die Favoritenrolle innehatten. „Doch wir waren unglaublich motiviert für dieses Match, hatten uns ganz viel vorgenommen und konnten das dann auch schon fast perfekt umsetzen. Das war echt unser bestes Spiel in diesem Turnier. Es hat ja bis auf ganz wenige Ausnahmen alles geklappt“, freute sich da Ben Wehrkamp später. Letztlich schickten Elling/Wehrkamp ihre beiden verdutzten „Gegner“ mit einem 15:9 und 15:11 ins kleine Finale, während sie danach nach Gold greifen durften. Während sich Decker/Landon Platz drei durch ein glattes 2:0 sichern konnten, verloren Elling/Wehrkamp zwar ganz knapp 9:15, 15:9 und 10:15, dürfen aber nun von der Deutschen Meisterschaft träumen und hoffen auf eine Wildcard als Zweiter.

Tags darauf standen die 17-jährigen Decker/Landon und Elling – dieses Mal mit seinem neuen Partner Moritz Rosengart – bei den U19-Meisterschaften im Buchholzer Sand. Dort zogen die beiden Badener Duos ebenfalls souverän bis ins Viertelfinale ein, das Decker/Landon dann knapp mit 1:2 verloren, Elling/Rosengart aber 2:1 gewinnen konnten. Zwar musste das TVB-Team dann das Halbfinale knapp mit 19:21, 21:19 und 19:21 abgeben, dominierten aber dann mit 2:0 im Spiel um Platz drei.

Doch mit einmal Silber und der Hoffnung auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sowie auch noch Bronze in der U19 – viel erfolgreicher hätte das Wochenende vor allem für Patrick Elling nicht verlaufen können.