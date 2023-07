Elling/Wehrkamp: DM-Traum wird für U18-Duo des TV Baden wahr

Von: Ulf Horst von der Eltz

Blicken mit Vorfreude der U18-DM entgegen: Badens Patrick Elling (r.) und Ben Wehrkamp starten in Barby. © privat

Der Traum hat sich erfüllt: Patrick Elling und Ben Wehrkamp erhielten jetzt das Startrecht für die Deutschen Meisterschaften der U18-Beachvolleyballer vom 21. bis 23. Juli in Barby.

Baden – Das Duo des TV Baden hatte bei der Nordwestdeutschen (NWVV) Meisterschaften in Buchholz den Vizetitel geholt (wir berichteten) und somit berechtigte Hoffnungen gehegt, neben den gesetzten Nordwest-Meistern Felix Machel/Bennet Pommerening von den TSV Giesen Grizzlys ebenfalls in Sachsen-Anhalt mitmischen zu dürfen.

So teuer wie möglich verkaufen

Im Feld der 32 Teams haben sich die Nachwuchsvolleyballer des Nordkreis-Vereins einiges vorgenommen. „Wir wollen uns zumindest so teuer wie möglich verkaufen. Mal sehen, was wir drauf haben“, blickt der Bremer Patrick Elling zuversichtlich auf die nationalen Titelkämpfe an der Elbe.

Für seinen Partner aus Achim zählt das Event ebenfalls zu den Höhepunkten den bisherigen Laufbahn: „Ich freue mich auf Barby und die sportliche Herausforderung.“