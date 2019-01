Ekuase – ein neuer Torwart für den TB Uphusen

+ Christian Ahlers-CeglarekTorhüter TB Uphusen

Uphusen – Nächster Neuzugang für Fußball-Oberligist TB Uphusen: Vom Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack zieht es den 20-jährigen Marvin Ekuase an den Arenkamp. „Nachdem uns Tjark Mertha in Richtung Hagen verlassen hat, mussten wir ja reagieren. Und Marvin kenne ich noch aus meiner Zeit in Blumenthal. Er ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, den wir schon im Sommer auf dem Zettel hatten. Daher bin ich froh, dass es nun geklappt hat“, verspricht sich TBU-Trainer Fabrizio Muzzicato einiges vom Youngster. „Natürlich weiß Marvin mit Christian Ahlers-Ceglarek einen bärenstarken Torhüter vor sich, doch er stellt sich der Aufgabe und will bei uns den nächsten Schritt machen.“