Ringen: Achimerin Eklivisa Duraj überzeugt als Zweite

Teilen

Die Ringer des TSV Achim kehrten gut gelaunt aus Wittenberge zurück – sie lieferten prima Leistungen. © Verein

Mit dem zweiten Platz lieferte Eklivisa Duraj das herausragende Resultat für den TSV Achim: Drei Ringer des Clubs nahmen am Sparkassenpokal in Wittenberge teil.

Achim – Mit über 200 Startern aus 23 Vereinen war es ein stark besetztes Turnier. Eklivisa Duraj kämpfte in der weiblichen Jugend bis 27 kg gegen vier Gegnerinnen aus Henigsdorf, Wittenberge, Lübtheen und Berlin. Ihren ersten Kampf bestritt Eklivisa gegen Frida Caven, die spätere Turniersiegerin. Die Achimerin konnte das Duell zwar eng gestalten, musste sich aber schlussendlich nach einem Beinangriff mit einer Schulterniederlage beugen.

In den folgenden Kämpfen lief es dann besser. Ihren zweiten gewann Eklivisa nach 30 Sekunden mit einem guten Kopfhüftschwung. Auch die folgenden Kämpfe dominierte sie. Durch eine starke Stellung im Stand und gute Aktionen im Bodenkampf waren die Gegnerinnen chancenlos – zwei Schultersiege. Ein starker zweiter Platz war somit das Resultat.

Jano Schnakenberg wird Vierter

Mit dem sechsjährigen Jano Schnakenberg ging einer der jüngsten Achimer in der E-Jugend bis 23 kg an den Start. Im ersten Kampf bewies Jano bereits, dass er die gelernten Techniken beherrscht, wurde aber durch seinen Gegner aus Kiel zu oft ausgekontert und verlor mit 4:11 Punkten. In seinem zweiten Kampf gegen Timur Liytoykov sah es dann besser aus. Jano konnte seinen Gegner mit einem guten Beinangriff zu Boden bringen und ihn daraufhin auf die Schultern legen.

Im Duell um Platz drei versuchten beide Kontrahenten einen Beinangriff. Hier hatte Jano das Nachsehen. Nach 90 Sekunden Kampf in der gefährlichen Lage musste sich der Achimer geschlagen geben, bewies aber einen starken Siegeswillen – mit dem vierten Platz im Achterfeld ein gutes Ergebnis.

Bjordi Duray konnte gegen die meist älteren Gegner in der C-Jugend bis 34 kg keinen seiner drei Kämpfe gewinnen und wurde Neunter.