Ringen: Eklivisa Duraj nach Sieg im Achimer Duell Landesmeisterin

Landete bei der Landesmeisterschaft auf Platz vier in der Klasse bis 32 kg: Bjordi Duraj (l.) vom TSV Achim. © Verein

Titel für Eklivisa Duraj: Das war bei der Landeseinzelmeisterschaft im freien Stil der herausragende Erfolg für die Ringer des TSV Achim. Darüber hinaus gab es in eigener Halle weitere Medaillenränge.

Achim – Mit elf Aktiven hatte der TSV Achim die Wettbewerbe aufgenommen, insgesamt starteten über 150 Teilnehmer. In der weiblichen D-Jugend bis 30 kg verlor Eklivisa Duraj gegen Alina Rilich vom SV Cramme mit 1:16 Punkten. Leicht geknickt ging die Achimerin von der Matte, aber die Meisterschaft war noch nicht gelaufen. Denn ihre Vereinskollegin Mina Henschel erkämpfte sich einen souveränen Schultersieg gegen Rilich.

Mina Henschel holt Vizetitel

Somit traf in Runde drei Duraj auf Henschel. Beide schenkten sich nichts. Am Ende setzte sich Duraj mit 10:5 und einem Schultersieg durch. Aufgrund des besseren Punkteverhältnisses und des Schultersieges ist Duraj Niedersachsen-Meisterin geworden und Henschel Vize.

Auch Jamie Renning auf Silberrang

In der C-Jugend bis 36 kg wurde Jamie Renning Vizemeister von sieben Ringern. Besonders überzeugte er im Kampf durch eine filigrane Technik gegen Muhammed Bakr vom RV Hannover. Nach langer Ringer Pause ging Matti Zessin in der C-Jugend bis 53 kg auf die Matte. Auf Anhieb erreichte er Platz drei von sechs Teilnehmern. Ebenso den Bronzerang erreichte Jano Schnakenberg in der E-Jugend bis 24 kg, an Silber war er sehr dicht dran.

Weitere gute Plätze für TSV Achim

Isabelle Gape hatte sich zum Geburtstag den Titel gewünscht und traf in der E-Jugend bis 27 kg auf vier Jungs. Den ersten konnte sie mit 10:3 und einem Schultersieg bezwingen. Bei den andern drei Kämpfen musste sich die Achimerin durch technische Überlegenheit geschlagen geben. Hier ist hervorzuheben, dass sie sich bis zum Schluss durchgebissen und vor allen nicht schultern lassen hat.

Weitere Platzierungen für die Gastgeber: Bjordi Duraj (bis 32 kg) und Leo Wurzer (bis 53 kg) erkämpften sich vierte Ränge, Efecan Irmak (bis 53 kg) sowie Tim Brill (bis 62 kg) jeweils den sechsten Platz. Seth Hess (bis 92 kg) landete auf dem siebten Rang.

Der TSV Achim konnte dieses Jahr gleich drei Kampfrichter stellen: Paus Hase, Meena Zessin und Nils Bederna. Sie sind ein wichtiger Baustein. Da Turniere unheimlich viel Kraft kosten und viel Zeit in Anspruch nehmen, sprach der Verein allen Helfern und Verantwortlichen seinen Dank aus.