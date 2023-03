Eklevisa Duraj überzeugt in Aschaffenburg

Zufrieden: Die Achimer Ringerin Eklesiva Duraj. © Verein

Achim – Als Niedersachsenmeisterin hatte sich Eklevisa Duraj vom TSV Achim für die offenen Landeseinzelmeisterschaften im Ringen qualifiziert. Diese wurden im Leistungszentrum in Aschaffenburg ausgetragen.

Mit 110 Teilnehmerinnen aus Frankreich, Polen, Schweiz, Slowenien und Deutschland war die Meisterschaft stark besucht. Nach der langen Anfahrt startete Eklevisa Duraj am nächsten Tag in der Gewichtsklasse bis 28 kg. Dort traf die junge Achimerin auf vier Gegnerinnen und belegte am Ende den vierten Platz. Trotz der starken Konkurrenz im Süden wäre laut Trainer Miles Henschel aber deutlich mehr drin gewesen. „Dass sich Eklevisa schon so gut entwickelt hat, freut mich ganz besonders. Es hat nur an wenigen Stellen noch an der nötigen Technik gefehlt“, bilanzierte Henschel. Die beeindruckende Wettkampfstätte sowie die gesammelten Erfahrungen hatten bei der jungen Ringerin direkt für einen zusätzlichen Motivationsschub gesorgt. Denn obwohl ihr die lange Fahrt sicher noch in den Knochen steckte, fand die 8-Jährige sofort wieder den Weg in die Halle zum Training.

Neben seinem Schützling betreute Landestrainer Miles Henschel noch weitere Ringerinnen aus Hamburg. Dabei wurde Maja Kock Vizemeisterin. Ihre Schwester Saphira erreichte den dritten Platz, gefolgt von Lea Kleinwächter.