Einsterin Michaela Thöle fehlen nur 0,2 Ringe zur EM-Quali

Michaela Thöle vom Schützenverein Einste hat bei der Ausscheidung zur Europameisterschaft in Maribor (Slowenien) nur hauchdünn die Qualifikation mit dem Luftgewehr verpasst. Nach Durchgängen von 414,2, 415,0 und 412,2 Ringen landete die Bundesligaschützin von der SB Freiheit mit 1241,4 Ringen auf Platz vier. Zum dritten Rang, der die Qualifikation bedeutet hätte, fehlten nur 0,2 Zähler. Mit dem Ergebnis unterstreicht Michaela Thöle allerdings eindrucksvoll, dass sie sich in sehr guter Form für das Bundesliga-Finale am Wochenende in Paderborn befindet. Dort trifft sie mit SB Freiheit im Viertelfinale auf den KKS Königsbach (Baden-Württemberg).