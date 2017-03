Einstand nach Maß für Carolin Pleß

Oyten - Was für ein starker Einstand für Carolin Pleß als neue Spielertrainerin des Handball-Oberligisten TV Oyten II: So dominierten die Vampires am Wochenende etwas überraschend beim Tabellendritten TV Dinklage mit 22:21 (10:13) und konnten sich dabei endlich einmal für eine gute zweite Halbzeit belohnen.

„Im ersten Abschnitt haben wir in der Vorwärtsbewegung doch einfach zu viele falsche Entscheidungen getroffen und dadurch recht einfache Gegentore kassierte“, monierte da die Nachfolgerin vom ausgeschiedenen Jens Haase, schob dann aber schnell nach: „Dafür haben wir in der zweiten Halbzeit eine bombastische Abwehr gestellt, an der sich Dinklage letztlich die Zähne ausgebissen hat!“

Knackpunkt der Partie sicherlich die letzten Minuten der Schlussphase, in denen der TV Oyten II eine hauchdünne Führung behaupten konnte und dann auch ein Unterzahlspiel ohne Gegentor überstand. Mehr noch: Als Jessica Radziej auf 21:18 für die Gäste stellen konnte, war die Messe zugunsten des TVO II gelesen.

Im ersten Durchgang noch sah alles nach einem Erfolg des Favoriten aus. Nur beim 1:0 durch Susanne Tauke und beim 4:3 durch Nina Schnaars durften sie Gäste eine Führung bejubeln, zur Pause lag das Heimteam dann schon einigermaßen klar in Front.

Nach dem Seitenwechsel dann aber packte der TVO viel bissiger zu, machte die Räume in der Deckung eng und fand nun vorn auch immer wieder die Lücken zum Torerfolg. Konsequenz: Ana-Lena Kruse traf zur 17:16-Führung (41.), Jessica Radziej machte dann letztlich den Sack für die Gäste zu.

Tore für den TVOyten II: Tauke, Radziej (je 1), Steinsträter, A.-L. Kruse, Siemers (je 3), Otten (5), Schnaars (4), Stoffel (2). J vst