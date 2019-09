Mit einem Kantersieg zum Erntefest

Daverden - Von Björn Lakemann. Besser hätten die Spieler des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden den anschließenden Besuch auf dem Erntefest in Intschede nicht einläuten können. Dank einer überzeugenden Leistung feierte das Team von Ingo Ehlers einen ungefährdeten 34:22 (15:7)-Erfolg über den favorisierten ATSV Habenhausen II.

Damit gelang im zweiten Heimspiel der zweite Sieg und gleichzeitig eine Wiedergutmachung für den desaströsen Auftritt in der Vorwoche in Neerstedt. „Das war ein couragierter Auftritt meiner Mannschaft. Daher bin ich auch sehr zufrieden. Aber wir sollten den Erfolg bloß nicht zu hoch hängen“, bilanzierte ein strahlender Ehlers. Schließlich hatte er zumindest über 40 Minuten genau das gesehen, was geplant war. Aus dem starken Kollektiv hob er Ole Fastenau hervor. Der Blondschopf gab der Südbremer Defensive bei einer dopppelten Manndeckung gegen Simon Bodenstab und Lajos Meisloh, der von einigen Erntefest-Gängern aus seinem Heimatort Intschede lautstark abgefeiert wurde, extreme Rätsel auf. Der Trainer lobte die Explosivität seines Rückraumschützen und auch die neun Treffer des Linkshänders Patrick Bartsch verdienten ein Sonderlob. „Vorne haben wir endlich mal unsere Dinger reingemacht und in der Abwehr besser zugepackt“, strahlte der so gelobte Fastenau.

Die Bremer, bei denen mit Axel Siemer ein Deckungsstratege schmerzlich vermisst wurde, enttäuschten völlig. Bis auf Felix Lückert, der geknickt konstatierte: „Wir müssen uns noch finden.“ Ehe sich Habenhausen in Daverden akklimatisiert hatte, lagen sie nach einem Bartsch-Doppelschlag bereits vorentscheidend mit 2:9 (17.) im Hintertreffen und hatten dabei lediglich ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt. Da auch das Daverdener Keeperduo Sören Schmincke/Sebastian Bohling mit 19 Paraden glänzte, war dem ATSV früh der Stecker gezogen.

Nach dem deutlichen 15:7-Vorsprung zur Pause blieben die Gastgeber auch nach dem Wechsel erfreulich konstant und beim 28:13 (52.) nach einem erneutem Doppelschlag von Bartsch deutete sich der spätere Kantersieg bereits an. Erst im Gefühl des sicheren Sieges ließ die Konzentration etwas nach. Doch am klaren Sieg des Ehlers-Teams änderte das nichts. Mit diesem Erfolg im Rücken kann die Auswärtsaufgabe kommendes Wochenende beim MTV Eyendorf etwas entspannter angegangen werden. Vielleicht geht dann ja auch in der Fremde was.

Tore TSV Daverden: Bartsch (9), Fastenau (5), Meisloh (5/2), Wilkens (4), Bodenstab (3), Beusse (3), Wendt(2), von Salzen (2), Zeidler (1).