Oyten - Autsch! Das tat weh. Hatte die A-Jugend des Handball-Bundesligisten TV Oyten Vampires am vergangenen Wochenende noch ausgiebig den Coup über den THW Kiel gefeiert, wurde das Team von Trainer Thomas Cordes von den Füchsen Berlin Reinickendorf unsanft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Den Gastgebern in allen Belangen unterlegen, setzte es für den TVO letztlich folgerichtig beim 21:43 (9:22) die höchste Saisonniederlage.

Für Cordes jedoch nicht so tragisch. „Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Berliner verfügen über eine Mannschaft, die gerade in Sachen Athletik und individueller Klasse auf einem ganz anderen Level sind“, zollte Oytens Trainer der Leistung der Gastgeber dann auch seinen Respekt. „Dennoch hatten wir uns natürlich vorgenommen, dass wir zumindest in der Anfangsphase etwas besser mithalten können.“ Aber daraus wurde nichts. Denn nach gerade einmal 13 Minuten war die Messe für den TVO bereits gelesen - 2:10. „Das mag sicher komisch klingen. Aber auch bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir einiges richtig gemacht. Aber im Gegensatz zu den Berlinern haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, sah Cordes einige freie Würfe, die vom starken Torhüter der Gastgeber pariert wurden. Da es auch in der Folge kaum ein Durchkommen gegen die bärenstarke Deckung der Füchse gab, deutete sich das spätere Debakel bereits mit dem 9:22 zur Pause an.

Gleiches Bild auch nach dem Wechsel, da die Gastgeber den Fuß keineswegs vom Gaspedal nahmen. Denn immer dann, wenn die Oytener einen Treffer bejubelt hatten, zappelte der Ball nur wenige Sekunden später wieder im Netz des TVO. Cordes: „Dem waren wir einfach nicht gewachsen. Müssen wir aber auch nicht!“

TV Oyten: Möller, Lüdersen, Köhlmoos - Brandt (2), Blau (1), Sibahi (8/2), Timmermann, Borchert (5/2), Fischer, Hencken, Korda, Tiller (4), Grittner, Brüns (1). kc