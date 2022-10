Eine starke Reaktion der Badener Volleyballer

Von: Frank von Staden

Als Mittelblocker eine echte Badener Waffe: Der junge David Weiß. © von Staden

Eine starke Reaktion auf die überschaubare Leistung vor einer Woche in Osnabrück (1:3) zeigten die Regionalliga-Volleyballer des TV Baden am Sonnabendabend im Heimspiel gegen den bisher verlustpunktfreien MTV 48 Hildesheim. So fuhr das Team um Zuspieler Max Kernebeck, der später absolut zu Recht Badens MVP wurde, einen hochverdienten 3:0-Erfolg ein.

Baden – „Das war bis auf die Schlussphase der Partie eine wirklich reife Teamleistung. Die Jungs waren sehr fokussiert. Man hat gemerkt, dass alle unbedingt wollten“, konstatierte da später TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski, der allerdings auch ein Haar in der Suppe fand. „Was wir am Ende des dritten Satzes noch zulassen, trotz deutlicher Führung, darf so nicht passieren. Da sind wir mit einem blauen Auge noch einmal davongekommen! Irgendwie war da die Spannung im gesamten Team raus. Dass sich meine Mannschaft da dann durchgewühlt hat, freut mich am Ende natürlich“, so der Übungsleiter.

Sorgte beim deutlichen 3:0-Erfolg gegen Hildesheim als Diagonaler immer wieder für wichtige Punkte: Badens Artem Tscherwinski (am Ball). © von Staden

Der TV Baden führte zu diesem Zeitpunkt im dritten Durchgang nach einem Aufschlag-As von Kernebeck zum 13:8, einem Kracher von Balint Bencsic zum 16:9 sowie einem feinen Angriffspunkt durch Bjarne Schulz schon mit 20:13, dann aber halfen die Hausherren den schon am Boden liegenden Gästen durch viele Eigenfehler wieder auf und bekamen schließlich mit dem 26:24 gerade noch so die Kurve.

Stärkste Waffen der Badener waren einmal mehr die Blocks, die präzisen Zuspiele von Max Kernebeck, immer wieder wichtige Punkte vom Diagonalen Artem Tscherwinski sowie Außen Balint Bencsik und vor allem die hohe Konstanz bei den Aufschlägen. Die waren dagegen der Schwachpunkt der Hildesheimer, deren Quote fast unterirdisch war und die so dem TVB einfache Punkte brachten. So ging Satz eins schon deshalb mit 25:20 und Durchgang zwei sogar mit 25:15 deutlich an das Heimteam, das nun am kommenden Sonnabend beim GFL Hannover anzutreten hat.